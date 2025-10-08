¿Qué van a mostrar en la presentación del Fallout Day? Fecha, hora, cómo ver en vivo y más detalles

Bethesda anunció una presentación especial sobre su serie de juegos posapocalípticos para celebrar el «Fallout Day», dando pie a muchos comentarios y deseos de los fanáticos que esperan poder conocer noticias sobre una nueva entrega de la saga. Vamos a contarles la fecha, hora y detalles de este evento para que lo vean en vivo, aunque tal vez no deban tener esperanzas sobre el anuncio de un nuevo juego.

La presentación especial del Fallout Day será el jueves 23 de octubre de 2025 a las siguientes horas dependiendo el país en que estén:

México : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 12:00 m

: 12:00 m Argentina, Chile : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. España: 7:00 p.m.

Pueden verlo en vivo en el canal oficial de Fallout en YouTube y en el canal de Bethesda en Twitch.

📅 Save the date! Our annual #FalloutDay Broadcast will be streaming live on October 23 at 1pm ET, with the FalloutforHope post-show immediately following.



Tune in for the latest news about our existing Fallout games, community celebrations, and upcoming fan events! pic.twitter.com/hOSbioXena — Fallout (@Fallout) October 8, 2025

De acuerdo al comunicado oficial, veremos «noticias sobre juegos existentes de Fallout». Eso significa que mostrarán novedades para Fallout Shelter y Fallout 76, probablemente relacionadas con la expansión Burning Springs que llegará a comienzos de diciembre e incluirá al Ghoul interpretado por Walton Goggins en la serie de televisión. Hablando de eso, seguramente tendremos un nuevo tráiler o ‘clip’ de la serie de Amazon. Lo que no parece que tendremos es noticias sobre un nuevo videojuego. Aunque siempre es posible que quieran sorprendernos con un anuncio, son bastante claros en que la presentación estará enfocada a los juegos ya existentes.

Claro que «juegos existentes» también podría referirse a Fallout 3. Eso ha hecho que algunos jugadores esperen noticias sobre versiones remasterizadas de este juego para consolas de la actual generación. Ya veremos si resulta verdad.

También mostrarán noticias relacionadas con eventos de la comunidad y le seguirá un streaming de la organización de caridad Fallout For Hope, manejada por fanáticos de la saga.