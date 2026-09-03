Todo lo que vimos en la presentación Konami Press Start sobre Silent Hill, Castlevania y más juegos

Siguiendo él State of Play de PlayStation del 3 de septiembre Konami realizó su propia presentación previa al Tokyo Game Show con nuevos videos e información sobre títulos como Silent Hill Townfall, Castlevania: Belmont’s Curse y el recién anunciado Rhapsody in Scarlet, pero sin anunciar juegos nuevos.

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Vamos a ver todo lo que revelaron. Si prefieren ver la presentación completa de media hora, la pueden encontrar a continuación o en el canal oficial de Konami en YouTube. No olviden activar los subtítulos en español.

Esto fue lo que mostraron.

Silent Hill Townfall

La presentación sobre el nuevo Silent Hill se enfocó en el trabajo de los actores Jovan Adepo como Simon, Terry O’Quinn como Richard y Kezia Burrows como Zoe. Ellos hablaron sobre sus roles, lo que los atrajó de la historia y cómo esta le gustará tanto a los fans de la franquicia como a quienes no la han jugado.

Silent Hill: Townfall saldrá el 24 de septiembre de 2026 para PS4, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

Castlevania: Belmont’s Curse

Revelaron un nuevo tráiler en el que se vieron un poco más de las habilidades de Rose Belmont y nuevos jefes acompañado de la icónica melodía Bloody Tears.

Este juego saldrá el 15 de octubre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Microsoft Store.

Konami Wai Wai World Craft

Esta es una herramienta de creación de juegos al estilo Roblox en la que se podrán usar personajes de juegos de Konami como Castlevania y Contra. No dieron una fecha de lanzamiento.

Aunque esta versión de pago del título de fútbol sucesor de PES ya salió hace tiempo para Nintendo Switch 2 —nosotros lo reseñamos aquí—, Konami aprovechó la presentación para promocionarlo y mostrar todos los modos de juego que tiene.

Project Zircon

También mostraron las mecánicas de Project Zircon, un roguelike de construcción de mazos que se encuentra en desarrollo.

Rev NOiR

En la presentación, Konami también volvió a mostrar el mismo tráiler de este JRPG que ya habíamos visto en el State of Play de PlayStation.

Rev NOiR saldrá en 2027.

Rhapsody in Scarlet

El nuevo juego de acción y fantasía de Konami se desarrolla en la Nueva York de los años 1920 y tiene una poderosa banda sonora de jazz. En lugar de volver a mostrar los tráileres que ya había revelado en el State of Play de PlayStation, presentó un video musical de la banda Soil and Pimp Sessions con la cantante Emi Meyer para promocionar la banda sonora.

Rhapsody in Scarlet aún no tiene fecha de lanzamiento.

Eso fue todo lo que mostraron en la presentación Press Start de Konami del 3 de septiembre de 2026.