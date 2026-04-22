Videojuegos

Tendremos una presentación para preparar el lanzamiento de The Blood of Dawnwalker: fecha, hora y más detalles

Conoce a tu medio vampiro.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Se aproxima el lanzamiento del nuevo juego de Konrad Tomaszkiewicz —director de The Witcher 3: Wild Hunt— y su nuevo estudio Wild Hunt y vamos a tener un evento especial en preparación. Bandai Namco anunció una presentación especial de The Blood of The Dawnwalker en la que vamos a conocer todos los aspectos sobre este juego que saldrá este año.

La presentación se llevará a cabo el martes 28 de abril de 2026 a las siguientes horas:

- Publicidad -
  • México: 10:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 11:00 a.m.
  • Argentina: 1:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.

Podremos ver la presentación en vivo en los canales oficiales del juego en YouTube y Twitch. Durará alrededor de 45 minutos y podremos activar subtítulos en diferentes idiomas (al menos en YouTube). Encontrarán un pequeño adelanto siguiendo este enlace.

En esta presentación camino al lanzamiento de The Blood of The Dawnwalker conoceremos finalmente la fecha de lanzamiento del juego, los requerimientos técnicos para PC, veremos un nuevo tráiler de historia, jugabilidad en su mundo abierto y escucharemos a los desarrolladores hablar sobre su trabajo.

En este título vamos a controlar a Coen, un joven que se ha convertido en un ser a medio camino entre un vampiro y un humano que recorre los Montes Carpatos del siglo XIV enfrentando una camarilla de poderosos vampiros para salvar a su familia.

Más juegos de vampiros.

ReVamp es un curioso juego de ‘defensa de la torre’ claramente inspirado en Castlevania
 ReVamp es un curioso juego de ‘defensa de…
Cabernet – Reseña (PC)
 Cabernet – Reseña (PC)
El próximo DLC de Vampire Therapist nos llevará a una terapia de pareja
 El próximo DLC de Vampire Therapist nos llevará…
Desvelado – Reseña (PC)
 Desvelado – Reseña (PC)
Hablamos con una psicóloga sobre los temas de Vampire Therapist
 Hablamos con una psicóloga sobre los temas de…
Estas son las habilidades de Drácula y Trevor Belmont en Dead by Daylight
 Estas son las habilidades de Drácula y Trevor…

The Blood of The Dawnwalker saldrá en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Más de:
The Blood of Dawnwalker The Blood of Dawnwalker
Fecha, hora y cómo ver la presentación de Snezhnaya, la próxima región de Genshin Impact
El juego colombiano Vultures: Scavengers of Death aplaza su fecha de lanzamiento
Conozcan los videojuegos nominados a los Premios Hugo 2026 a lo mejor de la ciencia ficción
Así es la colaboración de Ben 10 con Fortnite: fecha, skins y detalles
NieR celebra su aniversario 15 con solo dos juegos y uno de móviles ya cerrado
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Comic Con Colombia: esta es el día en el que la banda de J-rock FLOW se presentará por primera vez en Bogotá
No hay comentarios

Lo último

Comic Con Colombia: esta es el día en el que la banda de J-rock FLOW se presentará por primera vez en Bogotá
Cultura POP
Street Fighter 6: Capcom compartió fecha y hora del tráiler de jugabilidad de Ingrid
Videojuegos
Preventa de Star Wars: El Mandaloriano y Grogu presenta un balde de crispetas coleccionable en forma de Aerocuna
Cultura POP
Guía Tomodachi Life: Living the Dream – Requisitos para desbloquear todos los edificios y tiendas
Videojuegos