Tendremos una presentación para preparar el lanzamiento de The Blood of Dawnwalker: fecha, hora y más detalles

Se aproxima el lanzamiento del nuevo juego de Konrad Tomaszkiewicz —director de The Witcher 3: Wild Hunt— y su nuevo estudio Wild Hunt y vamos a tener un evento especial en preparación. Bandai Namco anunció una presentación especial de The Blood of The Dawnwalker en la que vamos a conocer todos los aspectos sobre este juego que saldrá este año.

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La presentación se llevará a cabo el martes 28 de abril de 2026 a las siguientes horas:

México : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Argentina : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. España: 6:00 p.m.

Podremos ver la presentación en vivo en los canales oficiales del juego en YouTube y Twitch. Durará alrededor de 45 minutos y podremos activar subtítulos en diferentes idiomas (al menos en YouTube). Encontrarán un pequeño adelanto siguiendo este enlace.

En esta presentación camino al lanzamiento de The Blood of The Dawnwalker conoceremos finalmente la fecha de lanzamiento del juego, los requerimientos técnicos para PC, veremos un nuevo tráiler de historia, jugabilidad en su mundo abierto y escucharemos a los desarrolladores hablar sobre su trabajo.

En este título vamos a controlar a Coen, un joven que se ha convertido en un ser a medio camino entre un vampiro y un humano que recorre los Montes Carpatos del siglo XIV enfrentando una camarilla de poderosos vampiros para salvar a su familia.

The Blood of The Dawnwalker saldrá en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.