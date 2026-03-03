Videojuegos

Todos los juegos y tráileres de la presentación Indie World de Nintendo (marzo 2026)

El "príncipe azul" le llegó a Nintendo.

A comienzos de febrero tuvimos un nutrido Nintendo Direct en que el mostraron varios juegos independientes, pero siempre hay espacio para más. La nueva presentación Indie World del martes 3 marzo de 2026 nos presentó una buena cantidad de títulos indie que llegarán en las próximas semanas y meses a las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Contenido:

Si se la perdieron, oueden verla en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube y en el canal de Nintendo España con subtítulos en español. También la agregamos a continuación para que puedan verla sin salir de GamerFocus. Si prefieren ver uno a uno los tráileres presentados, sigan bajando.

Ahora veamos cuáles fueron todos los juegos de esta presentación. Recuerden que no necesariamente son exclusivos para Nintendo y que lo más probable es que también lleguen a estar disponibles en consolas PlayStation, Xbox y en PC.

Denshattack!

Este loco juego de «grindear» en un vagón de tren saldrá el 17 de junio para Nintendo Switch 2. La demo ya está disponible.

My Little Puppy

Este adorable juego coreano con perritos que van al cielo saldrá el 29 de mayo.

Heave Ho 2

Este ‘party game’ saldrá el tercer trimestre de 2026

Moonlighter 2: The Endless Vault

Este juego que ya había salido para otras plataformas llegará a Nintendo Switch 2 este año.

Woodo

Este bello juego de crear escenas con objetos de madera el tercer trimestre de este año

Minishoot’ Adventure

Este genial juego de acción y exploración ya salió en otras plataformas. Llega a Nintendo Switch y Switch 2 hoy 3 de marzo.

The Midnight Walk

Este título ya había salido en VR para algunas plataformas. Saldrá en Nintendo Switch 2 el 26 de marzo.

Rotwood

Este título multijugador con elementos de beat em’ up y Action-RPG saldrá para Switch 2 hoy 3 de marzo.

Mixtape

Saldrá el 7 de mayo para Switch 2.

Blighted

El nuevo juego de los creadores de Guacamelee saldrá el último trimestre de 2026.

Deadzone: Rogue

Este roguelike de disparos en primera persona saldrá para Nintendo Switch 2 el 17 de marzo.

Otros juegos indie que llegarán a consolas de Nintendo

  • Grave Season – tercer trimestre de 2026
  • Unrailed 2: Back on Track – mayo de 2026
  • TOEM 2 – tercer trimestre de 2026
  • Inkombini – 30 de abril de 2026
  • Outbound – 23 de abril de 2026
  • Ratatan – 16 de julio de 2026

Blue Prince

Considerado uno de los mejores juegos de 2025. Llegará a Nintendo Switch 2 hoy mismo, 3 de marzo de 2026.

Esos fueron todos los juegos independientes de la presentación Nintendo Indie World del martes 3 de marzo de 2026. ¿Cuál les llamó más la atención?

