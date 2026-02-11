Videojuegos

Fecha, hora, cómo ver y qué mostrarán en la presentación de Silent Hill de febrero 2026

La transmisión de la caída del pueblo.

Tras años de sequía, la saga del pueblo maldito está de regreso y pasando por un gran momento. Puede que la última película basada en la franquicia haya sido un desastre, pero en el último par de años han lanzado dos juegos con gran éxito y sabemos que hay más en desarrollo que esperamos con muchas ganas. Konami también lo sabe y pronto veremos una nueva presentación Silent Hill Transmission para hablar de Townfall y posiblemente más noticias. Vamos a revelar la fecha, hora y enlaces para que no se pierdan este evento.

Esta presentación se va a realizar el jueves 12 de febrero de 2026 a las siguientes horas:

  • México: 6:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 7:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 9:00 p.m.
  • España: 1:00 a.m. del viernes 13

Podremos verla en vivo en el canal oficial de Silent Hill en YouTube.

En esta presentación Silent Hill Transmission van a compartir las últimas noticias sobre Silent Hill: Townfall, el próximo juego de la saga. De acuerdo a lo revelado hasta ahora, este título es una antología de historias de terror relacionadas con el pueblo maldito que está siendo desarrollado por Screen Burn (antes conocidos como No Code), responsables de Stories Untold y Observation. Será publicado en conjunto por Konami y Annapurna Interactive.

Lo más probable es que revelen la fecha de lanzamiento de este juego y veamos un nuevo tráiler. El anuncio también dicen que «darán las últimas noticias sobre la serie», así que es probable que escuchemos sobre nuevos productos y tal vez una actualización sobre el estado del remake del primer Silent Hill, aunque probablemente todavía no muestren un nuevo tráiler.

