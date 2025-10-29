Presidenta de Xbox dice que los juegos exclusivos son anticuados, expresidente de Blizzard le recuerda que todavía existe Nintendo

El expresidente de Blizzard y ejecutivo de Xbox, Mike Ybarra, comentó sobre las declaraciones recientes de la presidenta de Xbox, Sarah Bond, acerca de que los juegos exclusivos son «anticuados», citando el éxito de Nintendo con esta estrategia. Para Bond, «todo el mundo va a jugar únicamente Call of Duty, Minecraft, Roblox y Fortnite« porque «es lo que está moviendo a la comunidad».

Sarah Bond

Si bien Microsoft sigue fabricando ‘hardware’ de Xbox, durante años todos sus juegos han dejado de ser exclusivos para consolas, con lanzamientos simultáneos para PC. Casi todo está llegando también a consolas rivales, junto con sus grandes exclusivas de 2025, Doom: The Dark Ages, The Outer Worlds 2 y Ninja Gaiden 4, con lanzamientos desde el primer día en PS5.

Naturalmente, el comentario de Bond recibió algunas críticas. El expresidente de Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, no guardó silencio sobre algunas decisiones recientes de Xbox, como decir «tu consola está muerta» en respuesta a un usuario de Xbox, reaccionar negativamente a la campaña «Esto es una Xbox» y afirmar que volver a las exclusivas era la única manera de que Xbox volviera a ser una consola normal.

Nintendo has continually dominated with outstanding games. Sure some platforms flopped, but they always took risk and came back very strong.



It is the opposite of antiquated. It is risk and return. — Mike Ybarra 🎃 (@Qwik) October 23, 2025

«Que alguien le diga a Nintendo que las exclusivas están anticuadas», fue la respuesta de Ybarra a Bond. Cuando alguien respondió llamando anticuada a Nintendo –que acaba de lanzar la consola que más rápido se ha vendido en la historia–. Ybarra añadió:

Nintendo ha dominado continuamente con juegos excepcionales. Claro que algunas plataformas fracasaron, pero siempre se arriesgaron y volvieron con mucha fuerza. Es lo contrario de anticuado. Es riesgo y retorno».

Aunque todos saben que Virtual Boy, GameCube y Wii U tuvieron un rendimiento inferior al de sus colegas, el catálogo de GameCube contiene algunos de los mejores exclusivos de Nintendo y muchos de los juegos únicos de Wii U resultaron siendo relanzados en Switch, para llegar a un mayor público.