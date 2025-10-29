Videojuegos

Presidenta de Xbox dice que los juegos exclusivos son anticuados, expresidente de Blizzard le recuerda que todavía existe Nintendo

Que tú no lo hagas no quiere decir que otros no lo hagan.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min
Mike Ybarra

El expresidente de Blizzard y ejecutivo de Xbox, Mike Ybarra, comentó sobre las declaraciones recientes de la presidenta de Xbox, Sarah Bond, acerca de que los juegos exclusivos son «anticuados», citando el éxito de Nintendo con esta estrategia. Para Bond, «todo el mundo va a jugar únicamente Call of Duty, Minecraft, Roblox y Fortnite« porque «es lo que está moviendo a la comunidad».

Sarah Bond

Si bien Microsoft sigue fabricando ‘hardware’ de Xbox, durante años todos sus juegos han dejado de ser exclusivos para consolas, con lanzamientos simultáneos para PC. Casi todo está llegando también a consolas rivales, junto con sus grandes exclusivas de 2025, Doom: The Dark Ages, The Outer Worlds 2 y Ninja Gaiden 4, con lanzamientos desde el primer día en PS5.

- Publicidad -

Naturalmente, el comentario de Bond recibió algunas críticas. El expresidente de Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, no guardó silencio sobre algunas decisiones recientes de Xbox, como decir «tu consola está muerta» en respuesta a un usuario de Xbox, reaccionar negativamente a la campaña «Esto es una Xbox» y afirmar que volver a las exclusivas era la única manera de que Xbox volviera a ser una consola normal.

«Que alguien le diga a Nintendo que las exclusivas están anticuadas», fue la respuesta de Ybarra a Bond. Cuando alguien respondió llamando anticuada a Nintendo –que acaba de lanzar la consola que más rápido se ha vendido en la historia–. Ybarra añadió:

Nintendo ha dominado continuamente con juegos excepcionales. Claro que algunas plataformas fracasaron, pero siempre se arriesgaron y volvieron con mucha fuerza. Es lo contrario de anticuado. Es riesgo y retorno».

Aunque todos saben que Virtual Boy, GameCube y Wii U tuvieron un rendimiento inferior al de sus colegas, el catálogo de GameCube contiene algunos de los mejores exclusivos de Nintendo y muchos de los juegos únicos de Wii U resultaron siendo relanzados en Switch, para llegar a un mayor público.

«Los juegos como servicio no son juegos reales», afirma Shawn Layden, expresidente de Sony Interactive Entertainment
Un documental sobre el desarrollo de Den of Wolves celebrando el décimo aniversario de 10 Chambers
Vampire Survivors le da la bienvenida a Jimbo de Balatro y más personajes de Castlevania
The Florist será un bello survival horror lleno de terror floral
El RPG de terror Look Outside recibe mucho contenido nuevo en su actualización final gratis
Screamer será un juego de carreras y combate con un arriesgado sistema de control
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Un documental sobre el desarrollo de Den of Wolves celebrando el décimo aniversario de 10 Chambers
No hay comentarios

Lo último

Desde el 2026, el anime de One Piece solo tendrá 26 episodios al año. Entérate cuándo inicia el arco de Elbaf
Anime y Manga
One Piece (live action): la segunda temporada ya tiene fecha de estreno
Cine y TV
Tendremos un nuevo juego basado en la película Actividad Paranormal en 2026
Videojuegos
Silly Polly Beast – Reseña (PS5)