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Presidente de Nintendo se disculpa por el precio de Switch 2, aspira que los juegos futuros lo justifiquen y que la consola dure tantos años como Switch

A nadie le gusta los aumentos de precio.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Cuando Sony subió los precios de sus consolas PS5, el mensaje fue algo así como «Es la situación económica mundial, hay que aceptarlo». Cuando Microsoft subió los precios de las consolas Xbox Series X/S, el mensaje fue… silencio completo. Nintendo anunció recientemente un aumento de precio de Switch 2, y el presidente Shuntaro Furukawa se disculpó con los consumidores, comprometiéndose a ofrecer juegos que justifiquen el nuevo costo, así como una consola que mínimo dure 9 años, tal como su predecesora o primera Switch.

Nintendo confirmó que subirá el precio de las consolas Switch 2 en Estados Unidos, Europa y Canadá a partir del 1ro de septiembre. El sistema aumentará 50 dólares estadounidenses, hasta los $500 USD. En Europa, el precio subirá 30 euros, hasta los 500 euros. En Canadá, hasta los 679,99 dólares canadienses. Desde el 25 de mayo, Japón experimentará subidas de precio similares, con un incremento de alrededor de 10.000 yenes en todos los productos de Nintendo, incluida la consola Switch original.

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Nintendo Switch 2 precio

«Pedimos disculpas sinceras a nuestros clientes por las considerables molestias y problemas que esto les ocasionará. Si bien queríamos priorizar una amplia adopción, era difícil asumir el aumento de los costos durante un período prolongado», declaró Furukawa sobre el aumento de precio.

Según informó Reuters, Furukawa explicó que Nintendo había llegado a la conclusión que una serie de cambios en el mercado –incluido el aumento del costo de las memorias RAM, la debilidad del yen y el alza de los precios del petróleo– se mantendrían a mediano y largo plazo. Los aumentos de precio se realizaron teniendo esto en cuenta. Furukawa también afirmó que, si bien los nuevos precios de la consola podrían dificultar su compra, confía en que un catálogo sólido y creciente de juegos para Switch 2 anime a más jugadores a adquirirla.

Prepararemos un catálogo de software robusto para aumentar el valor de Switch 2. Trabajaremos con ahínco para superar esta barrera».

Nintendo Switch, lanzada el 3 de marzo del 2017, permanece activa en el mercado más de nueve años después, con su más reciente lanzamiento siendo Tomodachi Life: Living the Dream, que no tuvo versión nativa para Switch 2 pero cerca de la mitad de sus jugadores son de dicha consola. En marzo, Sony anunció un aumento considerable de 100 dólares para PlayStation 5, citando el incierto panorama económico mundial.

💯

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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