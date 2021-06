Durante los últimos años, Koch Media se ha convertido en uno de los actores más grandes dentro de la industria de los videojuegos mediante la adquisición de múltiples estudios. Con el fin de continuar ofreciendo una diversa oferta de juegos, Koch Media ha reunido talentos de estudios de todo el mundo bajo una nueva división de distribución premium: Prime Matter.

¿Por qué Koch Media escogió el nombre “Prime Matter”? Porque justo como la materia prima —versátil, flexible y adaptable—, los estudios y juegos bajo el cinturón de Prime Matter albergan gran potencial. GamerFocus y otros medios pudieron contemplarlo de primera mano.

En un evento a puertas cerradas, Koch Media nos dejó ver los primeros 12 juegos que distribuirá Prime Matter. Esta previa no solo evidenció el brillante futuro del distribuidor, sino que eleva nuestras expectativas con respecto a los juegos que podríamos ver en E3 2021.

Pay Day 3

Almir Listo y Erik Wonnevi —director de marca global y director de juego en Starbreeze, respectivamente— anunciaron que Pay Day 3 actualmente está en desarrollo. Aunque aún no tienen nada que mostrar en materia de jugabilidad, presentaron un concepto de arte de la secuela. La tercera entrega de la franquicia está siendo desarrollada en Unreal Engine 4.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Pay Day 3?

La fecha de lanzamiento de Pay Day 3 está programada para algún momento de 2023.

¿A qué plataformas llegará Pay Day 3?

Pay Day 3 llegará a PC y consolas, aunque no se han determinado cuáles.

Crossfire Legion

Rory McGuire —diseñador en jefe en Blackbird Interactive, mejor conocido por Homeworld y Company of Heroes— reveló su próximo proyecto en conjunto con Smilegate Entertainment. Desarrollado en Unity, Crossfire Legion será un RTS ambientado en el universo futurista de Crossfire. Por el momento, lo único que se sabe de su jugabilidad es que es que permitirá una personalización total de las unidades y poseerá tanto un modo en solitario como multijugador.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Crossfire Legion?

La fecha de lanzamiento de Crossfire Legion está programada para algún momento de 2022.

¿A qué plataformas llegará Crossfire Legion?

Crossfire Legion será una exclusiva para PC.

King’s Bounty II

Nikolay Baryshnikov, CEO que 1C Entertainment, dio a conocer que King’s Bounty II, el retorno de la franquicia Heroes of Might and Magic tras 6 años de ausencia, será el primer juego que distribuirá Prime Matter. Desarrollado en Unreal Engine 4, esta entrega de estrategia por turnos continuará ambientándose en un mundo de alta fantasía.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de King’s Bounty II?

La fecha de lanzamiento de King’s Bounty II será el 24 de agosto de 2021.

¿A qué plataformas llegará?

El título llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

The Last Oricru

Desarrollado por GoldKnights en Unreal Engine 4, este RPG de acción mezcla la fantasía medieval y la ciencia ficción para crear una épica en la que las decisiones de los jugadores influenciarán el mundo. Dependiendo de sus elecciones, diferentes facciones prestarán su ayuda o se convertirán en enemigos. De estas también dependerá el final que obtengan.

En lo que respecta a jugabilidad, The Last Oricru beberá bastante de la saga Dark Souls. El protagonista podrá equiparse con armas en ambas manos y utilizar magia. A medida derroten enemigos y suban de nivel, los jugadores podrán invertir puntos de habilidad en seis estadísticas: vida, fuerza, voluntad, vigor, destreza e intelecto. Además de subir de nivel, solo deberán preocuparse por obtener equipamiento más poderoso y mejorarlo.

Por último, GoldKnights reveló que The Last Oricru tendrá un multijugador cooperativo local. Este no solo permitirá que dos jugadores unan fuerzas, sino que habilitará nuevas mecánicas.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de The Last Oricru?

La fecha de lanzamiento de The Last Oricru está programada para algún momento de 2022.

¿A qué plataformas llegará The Last Oricru?

The Last Oricru llegará a PC y consolas, aunque no se han determinado cuáles.

Encased

Ambientado en un 1976 retrofuturista, Encased —el próximo RPG táctico isométrico de Dark Crystal Games— permitirá que los jugadores se adentren en un misterioso domo para descubrir sus secretos. Bajo el empleo de la corporación CRONUS, los jugadores podrán aplicar a diferentes trabajos dentro del domo. Estos incluyen guardia de seguridad (Ala Negra), técnico (Ala Azul), científico (Ala Blanca), burócrata (Ala Plateada) y criminal (Ala Naranja).

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Encased?

La fecha de lanzamiento de Encased está programada para septiembre de 2021. Sin embargo, Dark Crystal Games lanzará un acceso anticipado en Steam entre junio y julio.

¿A qué plataformas llegará Encased?

Encased será una exclusiva para PC.

Gungrave GORE

Desde su anuncio en 2018, no ha habido mucha información sobre GORE: la tercera entrega de la franquicia Gungrave. Solo un puñado de tráileres cinematográficos daban a entender que Iggymob seguía trabajando en el juego. Ahora, Koch Media ha dado a conocer que Prime Matter será el encargado de distribuirlo y que está siendo desarrollado en Unreal Engine 4.

Al igual que las anteriores dos entregas de la serie, Gungrave GORE será un juego de disparos en tercera persona. Desafortunadamente, Iggymob solo reveló otro adelanto cinematográfico.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Gungrave GORE?

La fecha de lanzamiento de Gungrave GORE está programada para algún momento de 2022.

¿A qué plataformas llegará Gungrave GORE?

Gungrave GORE llegará a PC y consolas, aunque no se han determinado cuáles.

The Chant (título tentativo)

Mike Skupa —CEO y director creativo en Brass Token— presentó su próximo juego de “horror psicodélico”. Ambientado en un retiro espiritual dirigido por un culto, The Chant obligará a la protagonista —una joven escéptica en búsqueda de la iluminación— a hacer frente a terrores de otra dimensión después de que un ritual conducido por el culto saliera mal.

Además de la premisa, Skupa dio a conocer que el juego está siendo desarrollado en Unreal Engine 4 y que contará con el escaneo de actores para tener una presentación realista.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de The Chant?

La fecha de lanzamiento de The Chant está programada para el segundo trimestre de 2022.

¿A qué plataformas llegará The Chant?

The Chant llegará a PC y consolas, aunque no se han determinado cuáles.

Final Form (título tentativo)

Desarrollado por Reikon Games en Unreal Engine 4, este FPS en primera persona se ambienta en un universo posciberpunk en el que la Tierra ya no existe. La historia sigue a una nave que carga con una fabrica de humanos, la última esperanza de la humanidad. ¿Su misión? Encontrar a las entidades conocidas como Final Forms, capaces de viajar a través del espacio-tiempo. Los jugadores tomarán control de una Valquiria, un androide que tiene como misión defender a la nave de alienígenas que también desean encontrar a las Final Forms.

En lo que respecta a jugabilidad, habrá personalización de habilidades. Reikon Games también ha revelado que podrá jugarse tanto en solitario como en compañía de otros dos jugadores.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Final Form?

El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento.

¿A qué plataformas llegará Final Form?

Final Form llegará a PC y consolas, aunque no se han determinado cuáles.

Dolmen

Inspirado en el horror cósmico de H.P. Lovecraft y la obra de H. R. Giger, Dolmen es el primer proyecto del estudio brasileño Massive Work Studio. Originalmente financiado en Kickstarter, el proyecto ahora cuenta con el mecenazgo de Koch Media y será distribuido por Prime Matter.

En desarrollo desde 2016, Dolmen bebe bastante de la saga Dark Souls. En medio de su búsqueda de cristales Dolmen, el protagonista —únicamente conocido como “el comandante”— deberá explorar el planeta Ravion Prime. Para hacer frente a las peligrosas formas de vida que lo habitan, podrá utilizar ataques a corta y larga distancia. Dependiendo del arma equipada, podrá aplicar diferentes efectos sobre sus enemigos. También podrá hacer ‘parry’ a ataques entrantes y utilizar el “Modo energía” para invertir salud en vez de aguante.

Como los títulos de FromSoftware, Dolmen tendrá un apartado multijugador.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Dolmen?

La fecha de lanzamiento de Dolmen está programada para algún momento de 2022.

¿A qué plataformas llegará Dolmen?

Dolmen llegará a PC y consolas, aunque no se han determinado cuáles.

Echoes of the End (título tentativo)

Desarrollado por Myrkur Games en Unreal Engine 5, Echoes of the End es un juego de acción y aventura ambientado en un mundo de fantasía. La historia gira alrededor de Ryn —una asesina del reino de Syrouvian, perseguida por asesinar al príncipe de Reigendal— y el académico Abram Finlay. La amistad entre estos dos personajes será el corazón de la historia.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Echoes of the End?

El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento.

¿A qué plataformas llegará Echoes of the End?

Echoes of the End llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Scars Above

Desarrollado por Mad Head Studio en Unreal Engine, Scars Above es un juego de disparos en tercera persona con elementos de exploración y terror. En control de la protagonista, los jugadores han de explorar un planeta habitado por peligrosas criaturas. Para hacerles frente, la protagonista deberá crear artefactos y armas a partir de los pocos recursos a su disposición.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Scars Above?

La fecha de lanzamiento de Scars Above está programada para algún momento de 2022.

¿A qué plataformas llegará Scars Above?

Scars Above llegará a PC y consolas, aunque no se han determinado cuáles.

Painkiller

Con excepción de un concepto de arte y el anuncio de que Saber Interactive será el estudio responsable del retorno de Painkiller, Koch Media no compartió más información.

Ya que faltan pocos días para E3 2021, lo más probable es que todos estos títulos aparezcan en la feria digital. ¡Estén pendientes de GamerFocus para conocer todos los anuncios del evento y las próximas novedades sobre los juegos que serán distribuidos bajo el sello de Primer Matter!

