Primer avance del nuevo juego de FNAF: Secret of The Mimic

La gran noticia relacionada con Five Nights at Freddy’s esta semana fue el anuncio de la colaboración con Dead by Daylight, pero todavía quedan varios anuncios relacionados con la celebración de los 10 años de esta serie de títulos de terror. La más importante de estas fue la revelación del nuevo juego de la saga FNAF mediante un avance — este es Five Nights at Freddy’s: Secret of The Mimic.

Los desarrolladores de este son son el estudio Steel Wool —Help Wanted, Security Breach— y presentaron el tráiler en su canal oficial de YouTube. Pueden verlo a continuación:

Este avance está acompañado de la frase «para ver el futuro hay que comprender el pasado». Esto probablemente significa que se trate de una precuela. Los fanáticos ya están teorizando que puede estar relacionada con los carteles de «Festival de otoño» que vimos en el juego de VR Help Wanted 2.

También hay mucho ‘hype’ por conocer más sobre el Mimic, la criatura automatrónica que apareció en Security Breach y que ha resultado ser un elemento clave y muy misterioso del ‘lore’.

Según el avance de Five Nights at Freddy’s: Secret of The Mimic, tendremos que esperar hasta el año 2025 para poder jugar el nuevo juego de FNAF y no se dio una fecha exacta de lanzamiento. Tampoco especificaron a cuáles consolar llegará.