Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, la comunidad internacional ha manifestado su rechazo ante este ataque sin provocación y la pérdida de vidas que ha ocasionado. Múltiples gobiernos y organizaciones han impuesto sanciones económicas a Rusia. Paralelamente, múltiples actores de la industria de los videojuegos han manifestado su apoyo a Ucrania e incluso han donado parte de sus ganancias en la forma de ayuda humanitaria.

Sin embargo, Mykhailo Fedorov —primer ministro de Ucrania— quiere que PlayStation y Xbox —dos de las compañías más grandes de la industria de los videojuegos— vayan más lejos.

A través de una carta abierta, el político de Ucrania instó a PlayStation, Xbox y demás actores de la industria de los videojuegos a dejar de prestar servicios Rusia. Según Fedorov, esto motivaría a que los ciudadanos rusos detengan la agresión militar que sufre su país.

¿Qué han dicho PlayStation y Xbox con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania?

Por el momento, PlayStation y Xbox no se han manifestado con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, sí hay compañía que se han retirado de Rusia por el reciente conflicto. Según reporta The Verge, Apple ha dejado de vender productos en el país . También ha habido reportes de usuarios que no pueden usar Google Pay y Apple Pay con sus tarjetas de crédito.

Fuente: cuenta oficial de Mykhailo Fedorov en Twitter