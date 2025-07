Primer tráiler de Battlefield 6 revela la trama y escenarios de combate en Estados Unidos

Todavía no sabemos si la filtración de la que hablamos recientemente era real. La fecha de lanzamiento de Battlefield 6 no fue confirmada en el tráiler así que aún no podemos asegurar que en realidad salga el el viernes 10 de octubre de 2025. De hecho, este avance es supremamente corto y se limita a mostrar elementos de la trama y los escenarios. El tráiler del modo multijugador —que supuestamente es lo que más importa a la comunidad de jugadores— no saldrá hasta el jueves 31 de julio.

No sabemos por qué Electronic Arts decidió partir la revelación del juego en dos, pero no nos preocupemos por eso y mejor veamos el avance con subtítulos en español, cortesía del canal oficial de la franquicia en YouTube.

Es bueno que DICE haya hecho caso a las críticas sobre la falta de campaña en Battlefield 2042 y parece que crearon toda una narrativa intrigante sobre un conflicto en territorio estadounidense impulsado por Pax Armata, una corporación militar privada financiada por ex estados miembros de la OTAN que buscan conflicto global.

Aparte de esto y que el juego se desarrollará —al menos en parte— en mapas basados en los Estados Unidos, no sabemos más. Estaremos muy pendientes de este juego y deseamos que ojalá hayan superado los problemas que tenían durante su desarrollo y que EA haya reflexionado sobre las absurdas expectativas de ventas que tenía.

Battlefield 6 saldrá para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S