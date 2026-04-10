Primera actualización de correcciones para Pokémon Champions en Nintendo Switch y Switch 2

Pokémon Champions apenas lleva unos días de lanzamiento con la versión 1.0.2, pero el juego recibirá pronto su primer parche de correcciones, y ya se han publicado detalles sobre dicha actualización. Aún no tenemos fecha de lanzamiento, pero les mantendremos informados cuando esté disponible. Desde que el título competitivo está disponible, los jugadores han experimentado una amplia variedad de problemas. Quizás el mayor problema está relacionado con las transferencias desde Pokémon Home, su función más importante.

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A continuación, se muestra la lista de correcciones de errores que se implementarán en el juego creado por The Pokémon Works, alianza entre The Pokémon Company e ILCA, desarrolladores de Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl.

Problemas conocidos

La descripción del estado «Drenadoras» es incorrecta.

Incorrecto: recibe daño equivalente a 1/16 de los PS máximos.

Correcto: recibe daño equivalente a 1/8 de los PS máximos.

Sin embargo, el cálculo es correcto durante la batalla.

En ciertas condiciones, cuando ambos Pokémon megaevolucionan simultáneamente, el orden puede ser incorrecto.

El género de algunos Pokémon en el tutorial es incorrecto.

El género de algunos Pokémon en los equipos coordinados publicados es incorrecto.

En estado «Otra vez», la habilidad «Pararrayos» puede no activarse correctamente. Al ver los detalles de los movimientos durante la batalla, si colocas el cursor sobre «Megaevolución» y pulsas el botón B, no podrás seleccionar el movimiento.

Si esto ocurre, puedes evitar que no puedas seleccionar el movimiento abriendo y cerrando la ventana de rendición con el botón [-].

Se prevé que estos errores se corrijan en futuras actualizaciones de datos o mantenimiento.

Corrección de errores

Puede producirse un error de comunicación al enviar Pokémon en expediciones desde Pokémon Home.

Pokémon Champions está disponible en Nintendo Switch y Switch 2.