Videojuegos

Primera mirada a Hudson, el nuevo personaje de Overwatch

Detective privado ómnico a su servicio.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

A comienzos de 2026, cuando Overwatch se reinventó para ganarse de nuevo a los fans que había perdido, prometió que a lo largo del año lanzaría un total de 10 héroes nuevos. Estamos entrando a la recta final del año y solo falta uno, el cual acaban de revelar. El último personaje del arco ‘El Reino de Talon’ será Hudson.

Hudson se unirá a la plantilla de personajes controlables de Overwatch junto con la temporada 6 que empieza el martes 8 de diciembre de 2026. Será un personaje de Daño (DPS) y pueden ver su primera imagen oficial a continuación. Es el ómnico con sombrero que se encuentra entre Shion y Sierra.

- Publicidad -

Aquí tienen una mejor mirada a este nuevo héroe. Nos encanta que su arma parece ser una sombrilla. Aunque seguro es más que una sombrilla normal. También sabemos que originalmente había sido planeado como un personaje de soporte, pero su rol fue cambiado durante su desarrollo.

Ya se nos habían dado algunas pistas sobre quién es este héroe en el pasado. De acuerdo a una tarjeta que encontramos en el mapa de Midtown, Ellis Hudson es un detective privado que trabaja junto a otro ómnico llamado Rigby M-D18 en una agencia llamada Hudson Investigaciones.

En Blizzcon 2026 también vimos su sombrero en una tarjeta de tarot conmemorativa de Overwatch: X – La Justicia.

Seguramente conoceremos más sobre este personaje a medida que se acerque su fecha de lanzamiento.

Más sobre Overwatch

Todas las novedades de la temporada 5 de Overwatch – nuevo mapa, modos de juego, skins de Halloween, Míticos, colaboración con Solo Leveling y más
 Todas las novedades de la temporada 5 de…
Fecha, habilidades y todo sobre Doctrine, el nuevo personaje de Overwatch, y los cambios a Sombra y Roadhog
 Fecha, habilidades y todo sobre Doctrine, el nuevo…
Así lucen en acción las nuevas skins de Le Sserafim x Overwatch para D.Mon, Moira, Mizuki, Sierra, Anran y Freja
 Así lucen en acción las nuevas skins de…
Fecha, hora y cómo ver BlizzCon 2026 para no perderse las noticias sobre WoW, Diablo, Overwatch y más
 Fecha, hora y cómo ver BlizzCon 2026 para…
Les presentamos a D.Mon, el personaje que llegará a Overwatch en la temporada 4
 Les presentamos a D.Mon, el personaje que llegará…
EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver las partidas de Overwatch en la Esports World Cup
 EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver…

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net

Más de:
Overwatch Overwatch
El estudio machinegames confirma que ya está trabajando en Wolfenstein 3
Professor Layton and the New World of Steam: este es el elenco de voces en ocho idiomas diferentes
Doom: The Dark Ages recibe un modo ‘roguelike’ gratis… para quienes tengan el DLC Revelations
Leyendas Pokémon Z-A: recibe a los brillantes legendarios de Kalos, Xerneas e Yveltal
Fate/EXTRA Record: así pelean Julius B. Harwey y su sirviente
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior El estudio machinegames confirma que ya está trabajando en Wolfenstein 3
No hay comentarios

Lo último

KPop Demon Hunters vuelven a cantar y bailar en Netflix con 22 nuevos episodios
Cine y TV
Halo: Campaign Evolved recibirá un DLC gratis con un modo multijugador, pero no es el modo ‘Slayer’ tradicional
Videojuegos
Para Katsuhiro Harada, exdirector de Tekken, Xbox Series S no debería existir porque significa trabajar extra para un sistema menos competente
Videojuegos
Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Roger Jr. (noviembre)
Esports