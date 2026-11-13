Primera mirada a Hudson, el nuevo personaje de Overwatch

A comienzos de 2026, cuando Overwatch se reinventó para ganarse de nuevo a los fans que había perdido, prometió que a lo largo del año lanzaría un total de 10 héroes nuevos. Estamos entrando a la recta final del año y solo falta uno, el cual acaban de revelar. El último personaje del arco ‘El Reino de Talon’ será Hudson.

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Hudson se unirá a la plantilla de personajes controlables de Overwatch junto con la temporada 6 que empieza el martes 8 de diciembre de 2026. Será un personaje de Daño (DPS) y pueden ver su primera imagen oficial a continuación. Es el ómnico con sombrero que se encuentra entre Shion y Sierra.

Aquí tienen una mejor mirada a este nuevo héroe. Nos encanta que su arma parece ser una sombrilla. Aunque seguro es más que una sombrilla normal. También sabemos que originalmente había sido planeado como un personaje de soporte, pero su rol fue cambiado durante su desarrollo.

Ya se nos habían dado algunas pistas sobre quién es este héroe en el pasado. De acuerdo a una tarjeta que encontramos en el mapa de Midtown, Ellis Hudson es un detective privado que trabaja junto a otro ómnico llamado Rigby M-D18 en una agencia llamada Hudson Investigaciones.

En Blizzcon 2026 también vimos su sombrero en una tarjeta de tarot conmemorativa de Overwatch: X – La Justicia.

Seguramente conoceremos más sobre este personaje a medida que se acerque su fecha de lanzamiento.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net