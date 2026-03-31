Primera mirada a la nueva heroína de Overwatch, ¿no les recuerda a Cammy?

Todavía no hemos aprendido a contrarrestar a Jetpack Cat, uno de los cinco nuevos personajes agregados en la nueva temporada y nos enteramos que muy pronto tendremos que acostumbrarnos a lidiar con uno más. Ya sabíamos que a lo largo de 2026 iban a llegar cinco nuevos personajes a Overwatch —además de los cinco que llegaron en febrero— y ya conocimos cómo es la próxima heroína del juego.

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Mediante una publicación en las cuentas oficiales del juego en redes sociales revelaron que el estreno de próximo tráiler de héroe con el que darán inicio al próximo capítulo del «Reino de Talon» será el próximo miércoles 8 de abril de 2026. El anuncio estaba acompañado de una imagen a la que no había que poner demasiada atención para descubrir que había alguien que no conocíamos aún.

Con todo respeto… ¡no están preparados para esto! 😮‍💨🔥



Acompáñennos el 8 de abril a las 9 a. m. (hora del Pacífico) para el estreno de nuestro último tráiler de héroe, con el que daremos inicio al próximo capítulo del Reino de Talon 💪 pic.twitter.com/2zy1ZvJ6HN — Overwatch (@OverwatchLATAM) March 31, 2026

Aquí la tienen en todo su esplendor. El héroe 51 y próximo personaje de Overwatch es una chica de piel oscura, rasgos asiáticos (probablemente filipina o tailandesa), larga cola trenzada y un traje militar con boina roja y chaleco verde que nos recuerda mucho a cierto personaje de Street Fighter.

Al momento de escribir esta nota no conocemos detalles sobre ella, ni siquiera su nombre, pero podemos intuir que será una soldado. Su rifle de largo alcance y el dispositivo que la acompaña (¿un dron de reconocimiento?) nos da pistas sobre cuál podría ser su rol.

Como ya dijimos, la presentación especial en la que revelarán todos los detalles sobre este nuevo personaje de Overwatch será el miércoles 8 de abril de 2026 a las siguientes horas:

México : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Argentina, Chile: 1:00 p.m.

1:00 p.m. España: 5:00 p.m.

Podremos verlo en el canal oficial de Overwatch en YouTube con subtítulos en español.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net.