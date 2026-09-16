Primera mirada a la skin de Lucy de Cyberpunk 2077: Edgerunners en Fortnite, los fans no están contentos con su diseño

Aunque ya tenemos personajes del videojuego Cyberpunk 2077 en Fortnite gracias a los atuendos de V, Adam Smasher y Johnny Silverhand, faltaban los personajes del popular anime Edgerunners. Estos no van a demorar mucho en llegar y ya podemos ver cómo lucirá Lucy en el juego y que objetos cosméticos la acompañarán.

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La fecha en que la colaboración estará disponible en la tienda será el sábado 19 de septiembre de 2026. Las cuentas oficiales ya comenzaron a promocionar el nuevo contenido ‘crossover’. Por ejemplo, aquí podemos ver a Lucy con sus diferentes estilos y objetos cosméticos en acción.

En el video podemos ver:

Skin de Lucyna ‘Lucy’ Kuchinada

Estilo con chaqueta de David para la skin de Lucy

Pico Monohilo

Mochila Retro Rebecca

La apariencia de la skin de Lucy de Cyberpunk 2077: Edgerunners en Fortnite tal como la vemos en el video ha sido muy criticada por los fanáticos del anime. Dicen que no solo no se parece a ella, sino que luce «fea» y de baja calidad en comparación con los modelos del mismo personaje usado en colaboraciones con otros juegos como Wuthering Waves y Guilty Gear Strive.

Lo que si podemos decir a ciencia cierta es que la mochila de Rebecca está adorable. Es bueno que ella no sea una skin, ya que Adam Smasher aparecerá como un jefe en el mapa de Batalla campal y sabemos cómo hubiera podido acabar eso.

Tendremos más información sobre este ‘crossover’ más adelante. Actualizaremos esta nota acorde.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.