Primera mirada a las nuevas skins de Bleach y de Addison Rae en Fortnite

Ya sabíamos desde hace unas semanas que la cantante Addison Rae iba a hacer su aparición en Fortnite gracias a un ‘cameo’ en un tráiler. Incluso llegamos a pensar que iba a ser la protagonista del pase musical, pero ese rol fue para el rapero Lil Tecca. Ahora finalmente fue anunciada oficialmente junto a la segunda oleada de ‘skins’ de Bleach que trae los atuendos de Yoruichi Shihōin y Kisuke Urahara.

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Empecemos por estos últimos, que podemos ver en este corto video publicado en los canales oficiales del juego.

Así es como lucirán las skins de Yoruichi y Urahara en Fortnite. Estos se unen a los atuendos de Ichigo, Rukia, Ishida y Orihime que ya están en el juego.

El atuendo de Yoruichi ya está desatando muchas conversaciones, pues su estilo deja ver que Epic Games ha dejado atrás los prejuicios que tenían contra los leotardos y los jugadores están pidiendo que entonces «arreglen» skins como Kitana de Mortal Kombat y Cammy de Street Fighter, a quienes les pusieron pantalones y otras prendas para que mostraran menos caderas.

La segunda oleada de atuendos de Bleach llegará a la tienda de Fortnite el viernes 7 de agosto de 2026.

Respecto a Allison Rae, pueden dar una mirada al siguiente arte promocional para ver cómo se verá la skin de la cantante de Fame is a gun en Fortnite.

También sabemos que sus canciones Diet Pepsi y Fame is a Gun serán pistas de improvisación que se podrán comprar en la tienda junto a la skin y objetos cosméticos a partir de la noche del jueves 6 de agosto de 2026. Vamos a ver todo el contenido del lote.

tuendo de Addison Rae

Atuendo de Addison Rae

Mochila Sundae de Addison Rae

Mochila Tortuga aguamarina

Mochila Más grande fan

Pico Cetro de la fama

Gesto Diet Pepsi

Gesto Fame is a gun

Papel de Addison

Todas estas noticias llegan en la recta final de la actual temporada de Fortnite. Estamos muy pendientes de la siguiente temporada que comenzará el 20 de agosto y que supuestamente tendrá temática de videojuegos con personajes como Sonic, Mega Man y los protagonistas de la serie Persona.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.