Primera mirada oficial a la skin de Bugs Bunny en Fortnite

Desde hace muchas semanas sabemos que se acerca una colaboración con Looney Tunes a Fortnite que introducirá skins de Bugs Bunny, el Pato Lucas y Lola Bunny. Incluso sabemos que el atuendo del conejo de la suerte estará en el pase y que los otros dos se pondrán a la venta en la tienda, pero a pesar de toda esta información, no habíamos visto cómo lucirán estos objetos cosméticos en el juego, hasta ahora.

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Epic Games ya empezó a publicar los artes promocionales oficiales de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 en redes sociales y uno de ellos tiene nuestra primera mirada a Bugs Bunny.

Esta imagen también deja ver otras skins que llegarán en la temporada 2 y confirma que la trama de ésta se enfocará en el enfrentamiento entre el Rey de Hielo y La Fundación, el líder de Los Siete que aparentemente seguirá siendo interpretado por Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

También podemos ver cosméticos como un pico que recuerda preocupantemente a Palito de Pescado (el se ganó muchos enemigos tras haber traicionado su realidad al Visitante Oscuro). También vemos que Bugs Bunny usará un buzón lleno de zanahorias como pico.

La temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 empezará el jueves 19 de marzo de 2026 en horas de la mañana. Esta nueva temporada ha sido muy esperada debido a que fue aplazada y muchos jugadores parecen cansados del contenido disponible en Batalla campal y Cero Construcción.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.