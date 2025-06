Primeros detalles de Splatoon Raiders para Nintendo Switch 2

Sabíamos que tarde o temprano íbamos a tener un nuevo juego basado en los niños y niñas calamar que amán batirse en duelos de pintura, pero no esperábamos tener noticias tan pronto ni que se trataría de un ‘spin-off’. Nintendo reveló el nuevo juego llamado Splatoon Raiders y esto es todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar, aquí tienen el primer tráiler que precede a noticias sobre novedades para Splatoon 3.

En este juego visitaremos un nuevo lugar llamado las Islas Espiralitas y controlaremos a un nuevo personaje conocido simplemente como ‘El Mecánico’ o ‘La Mecánica’, que carga un tanque de tinta mecánico en su espalda y es acompañado por una especie de robot. También le acompañarán Megan, Angie y Rayan —los miembros del Clan Surimi que recordamos por sus presentaciones y noticiero de Tintelia en Splatoon 3. Ellos sufren un accidente y se quedan varados en las islas mientras perseguían un misterioso rumor.

Aunque no dieron detalles sobre su jugabilidad, todo parece indicar que no se tratará de un título multijugador competitivo como los otros títulos de la saga, sino una aventura de acción en un escenario completamente nuevo. También luce como un título para un solo jugador y algunos ya rumorean que las Islas Espiralita son un mundo abierto, pero no hay nada oficial al respecto.

A continuación podemos ver algunas de las imágenes compartidas por Nintendo.

Splatoon Raiders aún no tiene fecha de lanzamiento, pero sí podemos confirmar que será exclusivo para Nintendo Switch 2 y no tendrá una versión para la anterior consola.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues revelaremos más sobre esté título tan pronto tengamos más información.