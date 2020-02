¡Prince of Persia regresa! Pero no como esperábamos

No son pocos los que extrañamos a Prince of Persia. Su primer título, que llegó al mundo de los computadores a finales de los años ochenta, es uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Durante la década del dosmil, tuvo varios juegos de acción muy queridos por el público y la crítica.

Eventualmente, Ubisoft dejó de lado al buen príncipe en favor de la saga Assassin’s Creed y no volvimos a saber nada al respecto, hasta ahora.

Ubisoft acaba de anunciar Prince of Persia: The Dagger of Time. Este no será un videojuego tradicional para PC y consolas, sino una experiencia de ‘escape de la habitación’ para realidad virtual.

Hasta cuatro personas pueden participar del juego. Éste se desarrolla en el mismo universo que Sands of Time, Warrior Within y Two Thrones. Debemos usar la daga titular para manipular el tiempo y así resolver los acertijos que nos permitirán avanzar. También pueden participar menos jugadores, pues Prince of Persia: The Dagger of Time adaptará sus puzles a la cantidad de aventureros.

Esta experiencia VR está siendo desarrollada por Ubisoft Düsseldorf. Ellos ya han creado juegos de ‘escape de la habitación’ en realidad virtual basados en Assassin’s Creed Origins y Assassin’s Creed Odyssey.

Aunque The Dagger of Time suena divertido, probablemente no sea lo que los fanáticos esperaban. Ojalá ese juego deseado llegue algún día.

Fuente: Ubisoft