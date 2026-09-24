Prince of Persia: The Lost Crown es parte de los Juegos de muestra para Nintendo Switch Online, gratis hasta el 30 de septiembre en América y Europa

Nintendo anunció Prince of Persia: The Lost Crown como el próximo juego disponible gratuitamente por tiempo limitado, como parte de la promoción Juegos de muestra para miembros de Nintendo Switch Online en América y Europa, sin necesidad de Paquete de expansión. Si tienes una suscripción activa, podrás probar el juego completamente gratis a partir del 24 de septiembre a las 10 am horario Pacífico. Una vez finalizado el evento, será posible utilizar los datos de guardado en la versión completa, pero nada te impide completarlo en seis días si tienes el tiempo.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Prince of Persia: The Lost Crown. Seguir

Sumérgete en un elegante y emocionante juego de acción, aventuras y plataformas ambientado en un mundo mitológico persa, donde puedes manipular los límites del tiempo y el espacio. Juega como Sargon y evoluciona de prodigio de la espada a leyenda extraordinaria mientras dominas el combate acrobático y desbloqueas nuevos poderes temporales y superhabilidades únicas.

Utiliza tus poderes temporales y tus habilidades de combate y plataformas para ejecutar combos letales y derrotar a enemigos corrompidos por el tiempo y a criaturas mitológicas. Descubre un mundo maldito de inspiración persa repleto de monumentos colosales y explora diversos biomas muy detallados, cada uno con su propia identidad, maravillas y peligros.

La prueba de Prince of Persia: The Lost Crown para Nintendo Switch Online estará disponible hasta el 30 de septiembre a las 11:59 pm horario Pacífico. El juego completo está también disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mac, iOS y Android.