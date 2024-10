Prince of Persia: The Lost Crown no cumplió expectativas de ventas y su equipo habría sido disuelto

Prince of Persia: The Lost Crown no tendrá una secuela, ya que a pesar de su éxito en la crítica, el juego de Ubisoft Montpellier aparentemente no cumplió con las expectativas de ventas de la compañía. Presuntamente, aunque el equipo estaba interesado en trabajar en una secuela, Ubisoft no estuvo de acuerdo dados los resultados financieros del juego. Para la compañía, Prince of Persia: The Lost Crown no vendió lo que esperaba, además de sentir que una nueva entrega canibalizaría el juego original.

Para rematar, el equipo de desarrollo habría sido disuelto (vía Resetera).

J'ai entendu ou lu "la meilleure prod' de ma vie" trois ou quatre fois en un week-end à propos du développement de PoP The Lost Crown. Tour à tour espoir d'une autre manière de créer et zone de réhabilitation pour gens crâmés par BGE2, l'équipe a été dissoute par Ubisoft. https://t.co/FFz9cfm4xj — Gautoz (@gautoz) October 22, 2024

Internamente, el destino del juego ya estaba decidido unas semanas después del lanzamiento del juego. Quedó claro que, después de lanzar algunos DLC y cosméticos, sería el final. Algunos miembros del equipo de desarrollo principal lucharon para obtener luz verde para una secuela, lo que no sucedió, luego presionaron para dos expansiones con la esperanza de que funcionara esta vez. Ubisoft necesitaba más manos para ayudar en otros proyectos que tenían un mayor potencial de ventas, cosa que no ocurrió con el Prince of Persia estilo ‘metroidvania’ The Lost Crown.

Prince of Persia: The Lost Crown recibió su DLC de historia ‘Mask of Darkness‘ el pasado mes de septiembre.

Fuente: Origami YouTube