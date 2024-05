Prince of Persia: The Lost Crown recibe modo Boss Rush, trajes y más en nueva actualización gratis

Hace unos meses, Ubisoft presentó un mapa de ruta para el genial ‘metroidvania’ lanzado a comienzos de 2024 que agregaría nuevas actividades y objetos cosméticos. En marzo recibimos nuevos modos de juego y trajes, pero ya hay una nueva actualización gratis para Prince of Persia: The Lost Crown que nos permite jugar revanchas contra los jefes derrotados, participar en el deseado modo ‘Boss Rush’ y vestir a Sargon con dos nuevos trajes, todo esto sin pagar nada más.

Pueden ver todo el nuevo contenido en el tráiler de la actualización que compartimos a continuación. Tiene subtítulos en español y fue compartido por el canal de Ubisoft Latinoamérica en YouTube.

Ahora veamos una a una las novedades:

Venganza de los jefes : podemos hablar con Artaban en el refugio para descubrir una nueva opción que nos permite enfrentar de nuevo a cualquier jefe que ya hayamos derrotado en cualquier dificultad. Los mejores tiempo que logremos en cada batalla quedarán registrados.

: podemos hablar con Artaban en el refugio para descubrir una nueva opción que nos permite enfrentar de nuevo a cualquier jefe que ya hayamos derrotado en cualquier dificultad. Los mejores tiempo que logremos en cada batalla quedarán registrados. Avalancha de jefes (‘Boss Rush’): una vez hayamos completado el juego, podemos hablar con Artaban en el refugio para enfrentar de nuevo a todos los jefes en orden uno tras otro, aunque podemos cambiar nuestro equipamiento entre combates.

Los dos nuevos trajes agregados con esta actualización gratis de Prince of Persia: The Lost Crown se pueden desbloquear completando el modo Avalancha de jefes (‘Boss Rush’). Uno de ellos está inspirado en el juego Prince of Persia para PS3 y Xbox 360 lanzado en 2008. El otro es un regalo para todos los que pensamos que Sargon es muy sexi.

¡Esperen! ¡Hay más! Una de las quejas que tuvimos contra este juego era la falta de puntos de teletransporte. Ahora encontraremos la forma de usar a los árboles de Soma como puntos de transporte también.

Este no es el último paquete de contenido que recibirá este juego. En el tercer trimestre del año agregarán nuevos retos de combate, acertijos y plataformas así como nuevos amuletos y trajes. A finales de año llegará también un DLC de pago con una nueva historia.

