Prince of Persia: The Lost Crown – Reseña

La saga del Príncipe de Persia comenzó a finales de los años 80 con un metódico juego de plataformas en laberínticos calabozos, pero la mayoría de sus fanáticos lo recuerdan principalmente por los intensos juegos de acción y aventuras de la década del 2000. Muchos esperan ansiosamente el largamente aplazado ‘remake’ de The Sands of Time, pero el verdadero retorno de la franquicia no fue ese. Su regreso a las primeras planas ocurrió con un título radicalmente diferente. Prince of Persia: The Lost Crown no es solo un muy buen ‘metroidvania’ —un juego en 2D con un mapa interconectado— sino que es uno de los mejores exponentes modernos modernos de ese género y en esta reseña les explicaré por qué es considerado el primer gran videojuego de 2024.

La primera sorpresa que nos tiene este juego es que —a diferencia de todas las otras entregas de la serie— no controlamos al príncipe titular. Nuestro protagonista es Sargon, un miembro de los Inmortales —la fuerza élite del ejército de Persia— encargado de rescatar al heredero del imperio.

Esa historia tiene elementos muy interesantes. Tiene guiños hacia lo absurdo que son los linajes reales y las luchas por el poder, pero no me terminó de convencer. Ya que más adelante me voy a deshacer en elogios hacia este juego, comencemos hablando de su elemento más débil.

Mitos y leyendas de Irán

Gracias al cine, cómics, literatura y videojuegos estamos muy familiarizados con los dioses y criaturas de las mitologías griega y nórdica, pero todavía hay muy pocos que exploren las tradiciones y folclore de otras partes del mundo. El medio oriente es una de las regiones más ricas en cultura, pero en general sabemos poco de sus leyendas más allá de los djinn, mal traducidos como “genios”. La historia real de la región también es fascinante. Viendo el excelente trabajo de ficción histórica que ha hecho Ubisoft con su serie de Assassin’s Creed y la forma en que nos permiten aprender sobre hechos reales, esperaba algo parecido de Prince of Persia: The Lost Crown. Tristemente, no fue así.

La trama del juego sí tiene algo de base en la historia real y la mitología. Habla de los conflictos con el Imperio Kushán y presenta figuras históricas como el Rey Darío I y la Reina Tomiris. Pero hace esto de forma que no tiene sentido en la cronología y cambia el rol de personajes históricos de formas incomprensibles. También altera figuras de la mitología iraní como Kaveh el herrero, convertido aquí en la diosa Kaheva. Al menos criaturas legendarias como el ave Simurgh, la mantícora y el azhdaha permanecen fieles a sus raices.

Esta, por supuesto, es una obra de entretenimiento y no tiene la obligación de seguir una rigurosidad histórica —sobre todo si los cambios son para crear una trama interesante— pero es una oportunidad perdida. La historia resulta innecesariamente enrevesada y estos cambios solo la hacen más confusa.

Como cabe esperar, hay una razón oculta detrás del secuestro del príncipe. El monte Qaf al que es llevado —basado en la mitológica montaña Kafkuh— es un lugar en el que el tiempo transcurre diferente. El pasado, presente y futuro se entremezclan para sacar a la luz secretos y conspiraciones sobre la corona de Persia. Hay traiciones y grandes revelaciones, pero ninguna de estas hace que la historia abandone un desarrollo predecible. Los objetivos de algunos personajes son confusos y algunos de los elementos místicos nos dejaron con muchas preguntas.

Por supuesto, muchos consideran que la historia es uno de los elementos menos importante para un ‘metroidvania’. Que esto afecte o no la experiencia de juego depende de las expectativas de cada jugador. Yo esperaba más de la narrativa, pero eso no me impidió disfrutar enormemente con la aventura de Sargon.

Explorando y peleando en el Monte Qaf

Puede que la historia de Prince of Persia: The Lost Crown no me haya encantado, pero los puntos que perdió conmigo por eso los recuperó con su fantástica jugabilidad. Sargon se controla de forma ágil y precisa, sobre todo en los combates que nos piden poner mucha atención a los movimientos enemigos para saber cuándo atacar, esquivar y cuándo usar el satisfactorio bloqueo.

Entre las habilidades que ganamos a medida que avanzamos hay algunas clásicas del género ‘metroidvania’, como el impulso aéreo y el doble salto. Pero hay otras bastante originales. Estas no solo sirven para alcanzar nuevas áreas en el mapa, sino que se pueden aprovechar al enfrentar enemigos.

El juego no “exige” que usemos estas habilidades en las peleas, excepto en algunos momentos puntuales de algunos jefes. Pero si nos dedicamos a pulir nuestra forma de combatir podemos realizar combos que nada tienen que envidiarle a Dante o Bayonetta. Solo miren este ejemplo compartido por el ‘streamer’ GameBreakerGod.

Estas habilidades son perfectamente aprovechadas por el diseño de escenarios. Eso es lo menos que cabría esperar de un ‘metroidvania’, pero aún así se luce por el ritmo al que permite descubrir el mapa y el espacio que da para realizar actividades opcionales. Las misiones secundarias y los retos opcionales de plataformas están muy bien implementados para que los vayamos encontrando poco a poco y nunca resulten abrumadores.

Como en otros juegos del género, siempre vamos a encontrar objetos y rutas que no podemos alcanzar cuando los vemos por primera vez. Es aquí que Prince of Persia: The Lost Crown revela una mecánica sencilla, pero que se siente como una absoluta revolución para los ‘metroidvania’. Los Fragmentos de Memoria son objetos que nos permiten “pegar” una captura de pantalla a una parte del mapa. Es una evolución del sistema tradicional de marcadores que hacen más fácil saber qué dejamos atrás y cuándo podemos volver por ello.

Esto es especialmente bienvenido porque este no es un juego fácil. Incluso en la dificultad ‘Guerrero’ (equivalente a ‘Normal’) me vi en problemas para derrotar algunos de los jefes y para superar algunas secuencias de plataformas. Esto me agradó porque me gusta que un juego “me ponga a sufrir” para que el éxito se sienta más satisfactorio. Pero sé que no todos piensan así y eso podría desanimar a algunos tipos de jugadores.

Afortunadamente, Prince of Persia: The Lost Crown cuenta con una buena cantidad de opciones de dificultad y accesibilidad que hacen que todos, sin importar su nivel de habilidad, disfruten la aventura. Podemos ajustar varios aspectos de los combates y hasta activar la opción de saltar automáticamente los retos de plataformas.

¡Es como mis anime japoneses!

Debo confesar que, al comienzo de la aventura, el juego no me resultó especialmente llamativo a nivel de gráficos. Los personajes sí tienen diseños increíbles y Sargon es especialmente atractivo, pero los escenarios me estaban pareciendo demasiado simples y algo repetitivos a nivel visual. Pero las cosas cambiaron cuando me di cuenta que el mapa era mucho, muchísimo más grande de lo esperado. Los palacios con estética tradicional de medio oriente y bosques estereotípicos dieron paso a cuevas con cascadas de arena invertidas, ruinas en medio de la nieve, aterradoras catacumbas y a un nivel en medio del mar tan espectacular que me negaré a describirlo para no arruinar la sorpresa.

Otra gran sorpresa fue descubrir la fuerte influencia que el ‘anime shonen’ tienen en Prince of Persia: The Lost Crown. No me refiero al diseño de personajes y criaturas, sino a las cinemáticas de combate y movimientos especiales. Estos son increíbles despliegues de luces, descargas de energía y golpes exagerados que no tienen nada que envidiarle a Dragon Ball ni a Naruto. Algunos rivales incluso cuentan con transformaciones. Resulta raro que no los escuchemos gritar el nombre de sus movimientos especiales en medio de la pelea.

La combinación de la exageración ‘anime’ con la estética de medio oriente le da al juego una personalidad muy especial y original. También apreciamos que tenga la opción de diálogos en idioma farsi. Eso sí, lamentamos la ausencia de un doblaje al español de Latinoamérica.

¡Quiero volver a Persia!

Aunque la historia no me cautivó, quedé completamente enamorado de este juego tras terminar la aventura. Explorar el Monte Qaf fue todo un placer, los combates fueron muy emocionantes y ya quiero que Sargon protagonice otro juego. Ubisoft Montpellier ya había demostrado su experticia para los juegos de plataformas con los excelente títulos de Rayman y no me extraña que hayan entendido tan bien la tarea de hacer un ‘metroidvania’.

También es grato descubrir que este gran juego no es un título ‘AAA’ masivo. Se nota que le invirtieron el tiempo dinero y esfuerzo necesarios para crear una obra de arte, pero no el presupuesto exagerado que suelen tener los “grandes títulos” de hoy en día y que están haciendo que la industria de los videojuegos se vuelva un negocio insostenible. Ruego que Ubisoft haya aprendido la lección y decida más invertir en estos juegos ‘AA’ de buena calidad. Eso puede solucionar muchos de sus problemas.

Cierro esta reseña recomendándoles encarecidamente que prueben Prince of Persia: The Lost Crown. Es un juego excelente y si tienen dudas, pueden recurrir a la demo gratis que tiene. También es el título perfecto para introducirse en el mundo de los ‘metroidvania’. Es —junto con Hollow Knight y Blasphemous 2— uno de los mejores exponentes modernos de este género.

Prince of Persia: The Lost Crown 8.7/10 Nota Lo que nos gustó - Excelentes mecánicas de combate y exploración.

- Muy buen nivel de dificultad que puede ser ajustado.

- La combinación de la estética de medio oriente con el estilo 'anime'.

- Variedad de habilidades de exploración. Lo que no nos gustó - Algunos elementos enrevesados de la trama.

- Uso extraño de algunos personajes históricos.

- Falta el doblaje al español latino. En resumen Prince of Persia: The Lost Crown es un excelente metroidvania con excelentes mecánicas de exploración, combates emocionantes y una original mezcla de la estética de medio oriente con un estilo 'anime'. La trama tiene algunos elementos que no terminan de encajar bien, pero la excelente jugabilidad y el alto pero apropiado nivel de dificultad hacen que le excuse ese defecto. Me tuvo entretenido durante las casi 20 horas que me tomó llegar al final, pero seguí jugando para conseguir todos los coleccionables y porque simplemente quería seguir descubriendo este mundo al lado de Sargon.

Esta reseña de Prince of Persia: The Lost Crown está basada en una copia digital del juego para PS5 brindada por Ubisoft Latinoamérica. El juego está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.