El ‘remake’ de Prince of Persia: The Sands of Time cambia de estudio. ¿Qué está pasando con este juego?

Ha pasado casi un año desde la última vez que escuchamos noticias de la próxima aventura del ‘Príncipe de Persia’ y la razón fue el aplazamiento de su fecha de estreno a 2022. Esperábamos que la próxima mención del ‘remake’ de Prince of Persia: The Sands of Time fue una fecha de estreno definitiva o un llamativo tráiler, pero fue una noticia que sugiere problemas: el cambio de su estudio desarrollador.

Esto fue revelado en un comunicado publicado en la cuenta oficial del juego en Twitter:

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

El ‘remake’ de Prince of Persia: The Sands of Time estaba siendo desarrollado por los estudios de Ubisoft India en Pune y Mumbai, pero el trabajo continuará en Ubisoft Montreal, donde se desarrolló el juego original.

El comunicado oficial no menciona la razón de este cambio, pero dice que van a «repensar el alcance del juego para ofrecer la mejor experiencia». Tampoco hablan de una posible fecha de lanzamiento.

¿Hay problemas en el desarrollo del ‘remake’ de Prince of Persia: The Sands of Time?

Eso parece. El primer tráiler de este juego, revelado en septiembre de 2020, tuvo una reacción muy negativa a causa de su mediocre calidad gráfica. El estudio dijo que lo mostrado en el video no era el producto definitivo y que no debíamos preocuparnos, pero pronto aplazó la fecha de lanzamiento de enero a marzo de 2021. Luego lo aplazaron a finales de ese mismo año y finalmente a una fecha no determinada de 2022.

No hemos visto nada sobre el ‘remake’ de Prince of Persia: The Sands of Time desde ese infame tráiler y la noticia del cambio de estudio no da una buena perspectiva. Aunque no sabemos nada oficial, la comunidad cree que el proyecto «le quedó grande» a Ubisoft India. Hay que mencionar que la experiencia de Pune está principalmente en los juegos de Just Dance y aunque Mumbai ha trabajado en una gran cantidad de títulos AAA, solo lo ha hecho como soporte de los estudios principales.

Parece certero decir que este ‘remake’ resultó ser un proyecto más grande de los que Ubisoft esperaba. Esta es una suposición, pero probablemente lo consideraban un juego de presupuesto moderado, pero la presión de los jugadores lo hizo crecer a un nivel que no deseaban.

Tendremos que esperar para saber qué va a pasar finalmente con este juego. El cambio de estudio es una señal de que Ubisoft no planea cancelarlo, al menos de momento.

Fuente: cuenta oficial del juego en Twitter