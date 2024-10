Little Nightmares 3: Ya lo probamos y esto es lo que deberías saber

La serie Little Nightmares se ha ganado una reputación por su atmósfera sombría y tierna. Su tercera entrega mantiene su esencia pero trae la característica más pedida por los fans: el modo cooperativo. Aunque su lanzamiento se ha retrasado hasta 2025, ya hemos tenido la oportunidad de probar un avance del juego durante el Bandai Namco Latam Showcase en septiembre.

Cooperación y terror compartido

En Little Nightmares 3, los jugadores asumen los papeles de Low y Alone, los protagonistas que buscan escapar del misterioso mundo de Nowhere. A diferencia de los juegos anteriores, este es desarrollado por Super Massive Games luego de que el anterior desarrollador fuera adquirido por Embracer Group.

La inclusión del modo cooperativo es, sin duda, la novedad más importante de Little Nightmares 3. En el demo que probamos, uno de los jugadores controla a Low, quien está equipado con un arco y flechas, mientras que el otro toma el rol de Alone, que utiliza una llave inglesa para interactuar con el entorno. Ambas habilidades son complementarias y esenciales para progresar, lo que obliga a los jugadores a colaborar para superar los obstáculos que se presentan durante la travesía.

En la prueba que tuvimos acceso tocó atravesar una fábrica de dulces en ruinas, un escenario que combina de manera inquietante lo infantil y lo macabro. Low disparaba su arco a interruptores y mecanismos que Alone no podía alcanzar, mientras que Alone activaba palancas y botones. Esta dinámica hace que el trabajo en equipo sea vital y añade una dosis extra de tensión cuando se requiere precisión y coordinación para evitar ser capturados por las criaturas que acechan en las sombras.

Más difícil y más tenso

El cambio más notable al jugar con otra persona es la sensación de vulnerabilidad compartida y donde el error de uno termina la partida para ambos. Las secciones de sigilo son más desafiantes, ya que ambos jugadores deben moverse al unísono para evitar ser detectados. Uno de los momentos más tensos del demo fue una secuencia en la que debíamos escapar de una trabajadora de oficina con múltiples brazos que patrullaba el área de manera obsesiva. La coordinación era clave, y un error de cualquiera de los dos podía costar la partida y fue lo que nos pasó varias veces durante nuestro tiempo de juego.

A pesar de la nueva dinámica cooperativa, el juego conserva la esencia de la saga. La tensión en el ambiente sigue siendo un componente central, y la necesidad de trabajar juntos no disminuye la sensación de peligro inminente. La adrenalina aumenta cuando ambos jugadores deben atravesar un nivel con un monstruo pisándoles los talones, lo que hace que la experiencia sea aún más intensa aunque la alegría de superar la sección o encontrar por donde era el camino también es emocionante.

Plataformas y puzles

Al igual que en los juegos anteriores, el dar saltos o movimientos precisos en las «plataformas» es una parte importante de la jugabilidad y esta se mantiene intacta en Little Nightmares 3. Los jugadores deben realizar saltos precisos y evitar caídas fatales mientras avanzan a través de cada pantalla y teniéndo en cuenta que hay un compañero y que los espacios que ocupemos pueden también afectar su movimiento y espacio.

Los puzles también se han ajustado para aprovechar la cooperación. En una de las secciones del demo, Low debía cortar cuerdas con su arco mientras Alone manipulaba palancas y botones para abrir puertas. Estos desafíos requieren una comunicación constante entre los jugadores para avanzar aunque al menos en el demo, la mecánica era algo predecible.

¿Little Nightmares 3 tiene cooperativo local?

A pesar de que el modo cooperativo es la gran novedad, la verdad es que solo se ha anunciado que el juego tenga modo cooperativo online. Aunque no entendemos todavía esta decisión, en el demo que probamos no vimos algún tipo de impedimento para dejar de lado el cooperativo en una misma consola, incluso, sin pantalla dividida.

También hay que tener claro que Little Nightmares 3 permite jugar en solitario. Si optas por esta modalidad, la inteligencia artificial se encarga de controlar al personaje que no seleccionaste. Este modo recuerda mucho a la jugabilidad de Little Nightmares 2, en la que Mono y Six debían colaborar para avanzar. Aunque no pudimos probar este modo, imaginamos que será muy parecido al del juego anterior.

Aún sin una fecha de lanzamiento oficial, Little Nightmares 3 tiene previsto su lanzamiento para 2025 en PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch.