Productor de Atelier justifica los muslos de Ryza por la recesión económica de Japón

El productor de la franquicia Atelier, Junzo Hosoi, asegura –no en broma– que se puede agradecer a la recesión japonesa por la adopción de chicas de ‘gruesos muslos’ en la serie de juegos desarrollados por Gust. La protagonista titular de la trilogía Atelier Ryza se apartó un tanto de sus predecesoras, al no contar con una contextura delgada sino caderas y piernas más anchas que lo visto antes en la saga Atelier. Hablando con 4Gamer (vía Automaton), Hosoi trazó una conexión aparentemente tenue entre los muslos de Ryza y la economía japonesa.

«Esta es solo mi percepción, pero creo que la economía tiene una influencia en qué tipo de diseños se vuelven populares. Hay ciertos tipos de personajes que son necesarios en tiempos de recesión, y hay tipos de personajes que se adoptan solo cuando la economía está en auge», dijo Hosoi, citando también «tendencias de una figura de maternidad» como ejemplos de diseños populares durante la recesión económica.

Tiene mucho sentido que una figura más corpulenta, represente estabilidad financiera de familias bien alimentadas y en prosperidad. De hecho los padres de la protagonista son granjeros y viven en una isla de abundantes recursos. Aunque Ryza comienza su aventura con 17 años en el primer juego, en la secuela tiene 20 años y en la tercera entrega 21. Por ende, es de alguna forma explicable que sus piernas se engrosen con el paso de los juegos. Sin embargo, la explicación más común y sencilla que se pueda entregar está directamente relacionada con el atractivo de la protagonista. Quien además cuenta con su propio ‘anime’.

Mientras Hosoi asegura que el diseño de Ryza estaba influenciado por la recesión económica japonesa, sugiere que la protagonista del próximo Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land no será tan curvilínea porque «el equipo optó por incorporar tendencias globales» en lugar de las específicas de Japón.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land se lanzará en Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC el 20 de marzo.