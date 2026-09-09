Professor Layton and the New World of Steam finalmente tiene fecha de lanzamiento para Switch, Switch 2, PS5 y PC, tendrá más ‘puzzles’ que nunca antes

Después de muchos años de espera y desarrollo, es un placer reportar que las clases de ‘puzzles’ darán inicio de nuevo con Professor Layton and the New World of Steam el 10 de diciembre del 2026, tanto para Switch y Switch 2, como para las plataformas después confirmadas de PS5 y PC. El colectivo japonés de YouTube QuizKnock se encarga esta vez de los rompecabezas en ausencia del profesor Akira Tago, y el nuevo juego presume de contar con «la mayor colección de acertijos en la historia de la saga».

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En español, el juego llevará por título El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor.

La historia está ubicada un año después de los eventos en The Unwound Future (2010). Tercer juego de la saga conocido en Europa como The Lost Future o El futuro perdido y lanzado en 2008 en Japón. Hershel Layton recibe una carta de Luke, quien ha viajado para vivir con su familia en Steam Bison, América. El joven asistente ha crecido y se encuentra con un nuevo misterio que solo el profesor le puede ayudar a resolver. Un fantasma llamado Joe «el rey pistolero» amenaza con evitar el progreso de una era industrial en el nuevo mundo.

La nueva estrategia multiplataforma de este lanzamiento llama la atención, en especial cuando la séptima entrega principal fue desarrollada a petición de Nintendo como exclusivo para sus consolas. Professor Layton and the New World of Steam vendrá en idiomas japonés, mandarín, inglés, francés, italiano, alemán, español y coreano.