Professor Layton and the New World of Steam otra vez ha sido aplazado, nuevo tráiler revelado en TGS 2025

Anunciado desde el 8 de febrero del 2023, Professor Layton and the New World of Steam ha sido constantemente aplazado por Level-5 y aunque creíamos que al final lo veríamos en 2025, en el marco de Tokyo Game Show la compañía ha confirmado que ese no será el caso. Por medio de un anuncio oficial, esto fue lo que señaló Level-5:

«Aviso de cambio de fecha de lanzamiento de El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor para Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch.

Level-5 Inc. desea comenzar ofreciendo sus más sinceras disculpas a todos los fans que esperaban con ansias el lanzamiento de El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor.

Aunque el lanzamiento estaba previsto originalmente para 2025, para ofrecer el juego en el mejor estado posible, se ha reprogramado para 2026.

Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que este retraso pueda causar y agradecemos enormemente su comprensión y continuo apoyo».

Level-5 presentó también en TGS 2025 un nuevo tráiler de Professor Layton and the New World of Steam.

El anterior tráiler presentado en noviembre del 2024 tenía subtítulos en español.

La historia de El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor está ubicada un año después de los eventos en The Unwound Future (2010). Tercer juego de la saga conocido en Europa como The Lost Future o El futuro perdido y lanzado en 2008 en Japón. Hershel Layton recibe una carta de Luke, quien ha viajado para vivir con su familia en Steam Bison, América. El joven asistente ha crecido y se encuentra con un nuevo misterio que solo el profesor le puede ayudar a resolver. Un fantasma llamado Joe «el rey pistolero» amenaza con evitar el progreso de una era industrial en el nuevo mundo.

Profesor Layton and the New World of Steam se lanzará exclusivamente para Nintendo Switch y Switch 2 –un juego hecho a a petición de la Gran N— en algún momento del 2026. O eso esperamos.