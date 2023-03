Professor Layton and the New World of Steam: tráiler y lanzamiento en Switch

Desde el pasado Nintendo Direct nos enteramos que Level-5 está de vuelta en el mercado occidental y con más fuerza para Switch. Durante la presentación Level-5 Vision 2023, el estudio de Akihiro Hino reveló un nuevo tráiler de Professor Layton and the New World of Steam para Nintendo Switch y su lanzamiento aproximado. En este también dio a conocer algunos detalles de la trama y lo que podemos esperar del inesperado regreso del profesor Layton.

Professor Layton and the New World of Steam para Nintendo Switch.

Para comenzar, la historia de The New World of Steam está ubicada un año después de los eventos en The Unwound Future (2010). Tercer juego de la saga conocido en Europa como The Lost Future o El futuro perdido y lanzado en 2008 en Japón. Hershel Layton recibe una carta de Luke, quien ha viajado para vivir con su familia en América. El joven asistente ha crecido un poco y se encuentra con un nuevo misterio que solo el profesor le puede ayudar a resolver.

En la ciudad de Steam Bison, América, las cosas son muy diferentes a Londres. Esta urbe se ve impulsada por la tecnología del vapor y una era industrial de desarrollo. Maquinaria retrofuturista recorre las calles y el mundo alterno de Professor Layton cobra nueva vida. Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire’s Conspiracy continúa ubicado en el futuro, así que no hay conflicto con la historia ni los eventos del ‘anime’ que vinculan a Hershel y Luke.

Nuevos diseños para Hershel Layton y Luke Triton.

Respecto a las voces japonesas, Yo Oizumi regresará como el profesor Layton y Mio Amada interpretará la nueva voz de Luke. El juego luce un estilo visual diferente a los de DS y 3DS, más hacia un motor gráfico en 3D. Uno de los puntos más importantes, los puzles, serán diseñados por QuizKnock. Ellos son un canal japonés en YouTube que se especializa en acertijos y puzles. Heredarán así el legado del profesor Akira Tago (QEPD), «Maestro de puzles» en los juegos anteriores, con excepción de Layton’s Mystery Journey.

Los herederos del legado puzle de Akira Tago.

¿Cuándo sale Professor Layton and the New World of Steam?

A diferencia de la fecha enlistada en Play-Asia, Professor Layton and the New World of Steam para Switch no tiene fecha de lanzamiento el próximo 30 de junio, sino entre 2023 y 2024. Lamentablemente es un marco de lanzamiento muy amplio, pero por lo menos es seguro que saldrá de Japón. A diferencia de otros tantos juegos de Level-5 en los últimos años, como Yo-kai Watch 1 y Yo-kai Watch 4 para Nintendo Switch.

Fuente: Layton Series Twitter