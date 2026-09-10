Project Espresso es el nuevo Concord de PlayStation y todos se preguntan por qué este no lo cancelan y el de Kojima sí

En un giro de eventos que solo la dirección actual de Sony PlayStation podría explicar, la compañía vuelve a quedar en el centro de la polémica. Ya que, además de la reciente se confirmación de que PlayStation decidió abandonar y cancelar la financiación de Physint, el ambicioso juego de espionaje de Hideo Kojima, y que la compañía japonesa se ha dedicado a descartar juegos para ahorrar costos por ser «demasiado ambiciosos», de forma paralela insiste en mantener con vida propuestas genéricas como Fairgame$, cuyo reciente playtest filtrado bajo el nombre de Project Espresso aviva más el odio que PlayStation se ha encargado de farmear los últimos años.

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Possible look at Fairgame$ via a publicly available closed playtest.



The test is for Project Espresso – a third person PvPvE game where teams race to infiltrate high security locations and steal valuable cargo.



Fairgame$ was announced in 2023 at Haven Studios and PlayStation. pic.twitter.com/cLDKEyJNc4 — KAMI (@Okami13_) September 10, 2026

¿Qué sabemos sobre Project Espresso?

A través de Reddit se dio a conocer que la plataforma Player.gg está alojando una prueba cerrada para un título denominado Project Espresso, desarrollado por un estudio AAA. A pesar de ocultarse tras un nombre clave, el avance de registro y su concepto revelan con claridad que se trata de Fairgame$, el juego como servicio de Haven Studios.

El juego se describe como una experiencia multijugador competitiva en tercera persona PvPvE. La dinámica gira en torno a infiltrarse en ubicaciones de alta seguridad con un equipo, robar un botín valioso y extraerlo exitosamente antes de que los rivales o los enemigos lo impidan. El requisito indispensable de contar con una cuenta de PlayStation Network confirma la participación directa de Sony en esta prueba.

Diversos informes han revelado que el desarrollo de Fairgame$ o Project Espresso ha atravesado severos problemas internos, al punto de especularse un cambio de nombre a Break In. Pese a estos inconvenientes y al escepticismo del público tras cierres y reestructuraciones que afectaron a estudios como Bluepoint Games o Dark Outlaw Games, PlayStation parece determinada a llevar a cabo esta prueba pública. De tener éxito entre los usuarios, el proyecto apuntaría a un reestreno oficial en busca de llegar al mercado para el año 2027. Esto sigue demostrando las las verdaderas prioridades de la marca, las cuales no son hacer juegos que trasciendan generaciones, sino juegos genericos sin alma.

Vía: Reddit