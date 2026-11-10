Videojuegos

Project Spirits, próximo juego de Shift Up, creadores de Stellar Blade y Nikke, no se revelará sino hasta 2027

Más 'waifu' de Shift Up en camino.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
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El desarrollador coreano Shift Up actualmente goza del reconocimiento popular con juegos como Goddess of Victory: Nikke y Stellar Blade, este último recién lanzado en Switch 2. En noviembre del 2025, el estudio anunció una alianza de distribución con Tencent para Project Spirits, un título multiplataforma destinado a PC, consolas y dispositivos móviles, el cual sería distribuido por Level Infinite, la marca global de Tencent Games.

Shift Up ha descrito Project Spirits anteriormente como un «título multiplataforma de subcultura que se inspira en la fantasía oriental». Si bien la compañía planeaba presentar Project Spirits a finales de este año, decidieron posponer su revelación hasta 2027, debido a la coincidencia con otros grandes lanzamientos. Principalmente todo el mundo cree que se refieren a GTA 6.

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«Project Spirits, nuestro próximo título estrella, avanza sin contratiempos en estrecha colaboración con nuestro socio, con el objetivo de alcanzar un nivel de calidad distintivo que pueda competir directamente con los principales juegos de subcultura a nivel mundial», señaló Shift Up.

«En cuanto al momento de su presentación, inicialmente habíamos previsto realizarla en algún punto de 2026, sin embargo, hemos decidido ajustar los plazos teniendo en cuenta el calendario de lanzamientos de otros títulos importantes, programados desde finales de este año hasta principios del próximo.

Estamos analizando el momento óptimo para dar a conocer plenamente el mundo único y la jugabilidad de Project Spirits, así como para maximizar el interés y la expectación entre los usuarios de todo el mundo. Ofreceremos más detalles tan pronto como el calendario esté definido. Nos esforzaremos al máximo para presentar Project Spirits con el más alto nivel de calidad, a la altura del apoyo y la expectación de nuestros usuarios».

Por su parte, Shift Up confirmó que el desarrollo de Stellar Blade: Blood Rain avanza hacia el nivel de calidad deseado, pero solo será revelado gradualmente.

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Vía: VGC

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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