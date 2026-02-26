Prompto, Lightning, Zidane, Cloud, Rinoa y más personajes de Final Fantasy se dejan ver con trajes modernos en la intro de Dissidia Duellum

Hace algunos meses conocimos Dissidia Duellum Final Fantasy, un nuevo juego móvil de Square Enix y NHN Play Art que trae múltiples personajes de varias entregas de la franquicia al mundo moderno para participar en arenas de combate PvPvE. Su lanzamiento se acerca, así que revelaron el video de introducción del juego en el cual vemos a personajes como Prompto Argentum de FFXV, Lightning de FFXIII, Zidane Tribal de FFIX, Cloud Strife de FFVII, Rinoa Heartilly de FFVIII, Krile Baldesion de FFV, Kain Highwind de FFIV, Terra Branford de FFVI, Gaia de FFXIV y el Guerrero de la Luz de FFI con ‘looks’ urbanos y preparándose a luchar contra enormes Behemots en el centro de Tokio.

Square Enix también reveló que el juego saldrá en marzo de 2026 y puso disponible el registro anticipado tanto en Google Play como en la App Store. Pueden ver el video de introducción de este título a continuación.

Entre los personajes que reconocimos están los siguientes:

Prompto Lightning Zidane Rinoa Cloud Gaia Krile (Cara) Terra Guerrero de la Luz y Kain

Hemos visto a algunos decir erroneamente que la chica de negro es Tifa de Final Fantasy VII, pero en realidad es Gaia del MMO Final Fantasy XIV. Seguimos esperando algo de representación de FFII, FFII, FFX, FFXI, FFXII y FFXVI, pero sabemos que el juego tendrá muchos más personajes aparte de los mostrados en el video.

Aunque el video parece haber tenido una respuesta positiva, continúan las quejas conta Dissidia Duellum Final Fantasy por ser un juego gacha en vez de un juego más similar a las entregas de PSP. Otros continúan diciendo que este juego no va a durar mucho. Square Enix es infame por el poco apoyo que da a sus juegos móviles, apagando los servidores dejando que «mueran» rápidamente —en algunos casos en menos de un año— lo que no da confianza a los potenciales jugadores.