Videojuegos

Prompto, Lightning, Zidane, Cloud, Rinoa y más personajes de Final Fantasy se dejan ver con trajes modernos en la intro de Dissidia Duellum

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Hace algunos meses conocimos Dissidia Duellum Final Fantasy, un nuevo juego móvil de Square Enix y NHN Play Art que trae múltiples personajes de varias entregas de la franquicia al mundo moderno para participar en arenas de combate PvPvE. Su lanzamiento se acerca, así que revelaron el video de introducción del juego en el cual vemos a personajes como Prompto Argentum de FFXV, Lightning de FFXIII, Zidane Tribal de FFIX, Cloud Strife de FFVII, Rinoa Heartilly de FFVIII, Krile Baldesion de FFV, Kain Highwind de FFIV, Terra Branford de FFVI, Gaia de FFXIV y el Guerrero de la Luz de FFI con ‘looks’ urbanos y preparándose a luchar contra enormes Behemots en el centro de Tokio.

Square Enix también reveló que el juego saldrá en marzo de 2026 y puso disponible el registro anticipado tanto en Google Play como en la App Store. Pueden ver el video de introducción de este título a continuación.

- Publicidad -

Entre los personajes que reconocimos están los siguientes:

Prompto
Lightning
Zidane
Rinoa
Cloud
Gaia
Krile (Cara)
Terra
Guerrero de la Luz y Kain

Hemos visto a algunos decir erroneamente que la chica de negro es Tifa de Final Fantasy VII, pero en realidad es Gaia del MMO Final Fantasy XIV. Seguimos esperando algo de representación de FFII, FFII, FFX, FFXI, FFXII y FFXVI, pero sabemos que el juego tendrá muchos más personajes aparte de los mostrados en el video.

Aunque el video parece haber tenido una respuesta positiva, continúan las quejas conta Dissidia Duellum Final Fantasy por ser un juego gacha en vez de un juego más similar a las entregas de PSP. Otros continúan diciendo que este juego no va a durar mucho. Square Enix es infame por el poco apoyo que da a sus juegos móviles, apagando los servidores dejando que «mueran» rápidamente —en algunos casos en menos de un año— lo que no da confianza a los potenciales jugadores.

Más de Final Fantasy

Estos son los cambios que trae la nueva versión del Final Fantasy VII clásico en Steam
 Estos son los cambios que trae la nueva…
Square Enix presenta la figura Play Arts de Tifa y su pareja en Final Fantasy VII Rebirth, entre otras de la franquicia
 Square Enix presenta la figura Play Arts de…
Ven no tardes tanto, Final Fantasy VII Rebirth ya tiene fecha de «reunión» en Nintendo Switch 2 y Xbox Series
 Ven no tardes tanto, Final Fantasy VII Rebirth…
El Final Fantasy VII original de Steam será reemplazado con una versión «mejorada»
 El Final Fantasy VII original de Steam será…
El bizarro Dirge of Cerberus revive en Final Fantasy VII: Ever Crisis
 El bizarro Dirge of Cerberus revive en Final…
Game-Key Cards de Final Fantasy VII Remake Intergrade para Switch 2 se agotaron en la mayoría de distribuidores principales
 Game-Key Cards de Final Fantasy VII Remake Intergrade…
Más de:
Dissidia Duellum Final Fantasy Dissidia Duellum Final Fantasy
Ya tenemos fecha de lanzamiento para NTE Neverness to Everness, el juego gacha descrito como «GTA anime»
Roblox Códigos de Fisch (Marzo 2026)
Guía Resident Evil Requiem: ubicación de todos los Mr. Racoon
Guía Resident Evil Requiem: ubicación y códigos de todas las cajas fuertes
Cuáles son los escenarios de Resident Evil Requiem
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Ya tenemos fecha de lanzamiento para NTE Neverness to Everness, el juego gacha descrito como «GTA anime»
No hay comentarios

Lo último

Muerde la manzana prohibida con la figura coleccionable de Eva de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Cultura POP
Age 1000 es en realidad Dragon Ball Xenoverse 3
Videojuegos
Razer lanza la webcam Kiyo V2 4K con IA en colores blanco y Quartz
Tecnología
Marvel MaXimum Collection es una impresionante compilación de 13 juegos clásicos para arcade, consolas y portátiles
Videojuegos