La identidad de la protagonista de Castlevania: Belmont’s Curse ha sido revelada oficialmente

Una de las mayores sorpresas del State of Play de PlayStation emitido en febrero fue la revelación de un nuevo juego de la saga Castlevania con un estilo clásico en 2D. Su nombre es Castlevania: Belmont’s Curse y el tráiler que vimos nos dejó muy entusiasmados, pero también dejó una pregunta muy importante en el aire: ¿Quién es la protagonista de este juego?

Aunque el tráiler menciona directamente a Trevor Belmont —protagonista de Castlevania III: Dracula’s Curse y de las primeras cuatro temporadas de la serie animada de Netflix— era claro que el personaje que controlaremos es una mujer. De inmediato comenzaron las especulaciones de los fans sobre si podría ser un nuevo personaje o si se trataba del regreso de una de la única miembro oficial del Clan Belmont que hemos podido controlar en el pasado: Sonia Belmont.

La respuesta no vino de parte de Konami, pero sí de una fuente bastante oficial: la misma Sony.

En una publicación dedicada a celebrar «las más grandes heroínas de PlayStation» en el marco del día internacional de la mujer el pasado domingo 8 de marzo se agregó un pequeño cuadro mencionando a la protagonista de este esperado juego llamándola por su nombre: Sonia Belmont.

El mensaje dice:

Siempre que la oscuridad de las fuerzas de Drácula amenaza con consumir el mundo, un Belmont emergerá de las sombras para proteger la humanidad. Cuando una serie de ataques de monstruos sumerge a Paris en el caos, es Sonia Belmont quien toma el sagrado látigo Matavampiros, lista para cumplir con el deber sagrado de su familia.

Sonia Belmont es un personaje prácticamente legendario entre la comunidad de fans de Castlevania, pero «no tanto por lo que es, sino por lo que pudo ser». En el canon original, ella era una cazadora de vampiros en el siglo XV que sería la progenitora de todo el clan. Protagonizó el decepcionante juego de 1997 para Game Boy Castlevania Legends y se supone que iba a regresar en el juego para Dreamcast Castlevania: Resurrection, pero este fue cancelado (su prototipo fue rescatado en 2021 y se puede jugar ahora).

Ella también aparece como un personaje controlable en la colaboración de Castlevania con Vampire Survivors.

Este personaje tenía mucho potencial, pero fue olvidado y descanonizado… hasta ahora. Con su regreso en Castlevania: Belmont’s Curse, parece que Sonia ya no será la cazavampiros original sino una descendiente de Trevor Belmont, pero tendremos que esperar más información oficial para confirmar los detalles sobre su historia.

Castlevania: Belmont’s Curse saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam en una fecha aún no confirmada del año 2026.