Prove you’re Human es el nuevo juego de los creadores del genial 1000xResist

El estudio canadiense Sunset Visitor nos sorprendió en 2024 con el lanzamiento del genial 1000xResist. Como este terminó siendo uno de nuestros juegos favoritos de ese año, estábamos esperando ansiosamente conocer cuál sería su próximo proyecto. Aquí lo tenemos al fin: la aventura narrativa de horror y ciencia ficción Prove you’re Human.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de PC. Seguir

Este nuevo título fue anunciado durante la presentación de juegos indies The Triple-i Initiative 2026. Pueden ver el tráiler de revelación a continuación.

La historia gira alrededor de una AI que asegura ser humana, así que contratan a Santana — personaje que controlaremos— para «ponerla en su lugar». La compañía está segura que puede lograr una AGI o inteligencia artificial general si logramos convencerla de que no es humana, pero para eso tendremos que «dividir nuestra conciencia en dos». En el video vemos secuencias que parodian las pruebas de «demuestra que no eres un bot» que nos encontramos al navegar el Internet.

Además de ser creado por Sunser Visitor, este juego será distribuido por Black Tabby Games, responsables de los también geniales juegos de terror Scarlet Hollow y Slay The Princess.

Prove you’re Human todavía no tiene fecha de lanzamiento definida, pero ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam.