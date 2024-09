Proyecto T: el spin-off JcE de Dead By Daylight ha sido cancelado

A mediados de 2023, Behaviour Interactive y Midwinter Entertainment anunciaron que estaban trabajando en un spin-off ‘JcE’ (jugadores contra entorno) de Dead By Daylight que tenía por nombre clave Proyecto T, pero ahora informaron que este ha sido cancelado.

La noticia se dio mediante un comunicado publicado en las redes sociales oficiales de la compañía.

De acuerdo a dicho comunicado, la decisión se tomó tras una prueba de evaluación de riesgos desde una perspectiva comercial que arrojó resultados insatisfactorios. En palabras clara, determinaron que el juego no va a vender tan bien como ellos quieren. Es una lástima porque, de acuerdo a unas pruebas beta, a los jugadores les había gustado la experiencia.

El cancelado spin-off Proyecto T iba a ser un juego de disparos multijugador cooperativo en el mundo de Dead By Daylight. Cuatro jugadores se iban a enfrentar a los ataques de criaturas en el mundo del Ente al estilo de Left 4 Dead.

Este resultado parece apuntar a que Behaviour abandonará los planes de sacar más ‘spin-off’ de su popular juego de terror. Es una lástima, pues este universo tiene mucho potencial de ser explorado en otros géneros. De momento no sabemos cómo le fue en ventas a The Casting of Frank Stone, el otro juego basado en el mismo universo, pues recibió críticas mixtas.