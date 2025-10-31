Cómo inscribirse en la segunda prueba beta de Arknights: Endfield para PC, móviles y PS5

Si están interesados en dar una mirada a este RPG de mundo abierto antes de su lanzamiento y no pudieron participar en la primera prueba beta, aquí tienen una nueva oportunidad. Gryphline ya abrió los registros para participar en una segunda prueba beta de Arknights: Endfield para PC y móviles, y la primera prueba técnica que se realizará del juego en la consola PS5.

Incluso si ya participaron en la primera prueba, les interesa participar en la segunda porque tendrá una nueva historia, un nuevo mapa, nuevos personajes, cambios en el combate y más. El anuncio de esta beta fue acompañado del lanzamiento de un nuevo tráiler que pueden ver a continuación.

Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, cómo registrarse en las la pruebas beta de Arknights: Endfield para PC, móviles y PS5:

Segunda beta de PC y móviles

Sigan este enlace

Si no lo han hecho, regístrense en Gryphline

Llenen la encuesta

Esperen a ser contactados por correo electrónico o mediante la página oficial

La beta empieza el viernes 28 de noviembre de 2025

Primera beta en PS5

Sigan este enlace

Si no lo han hecho, regístrense en Gryphline

Llenen la encuesta

Esperen a ser contactados por correo electrónico o mediante la página oficial

La beta aún no tiene fecha de inicio definida

Recuerden que registrarse para participar en la beta de Arknights: Endfield no asegura que recibirán una invitación. Deben estar pendientes de su correo electrónico o de la notificación en la web oficial.

Arknights: Endfield saldrá a comienzos de 2026. Será un juego gratis con microtransacciones.