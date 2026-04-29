Prune (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

¿Qué hace una cazadora de brujas jugando con la hija de una bruja? Lo descubriremos cuando llegue la versión 6.7 (Luna VI) de Genshin Impact con el nuevo personajes de cuatro estrellas Prune. En preparación para su lanzamiento, vamos a ir conociendo cómo hacer un ‘build’ con sus mejor arma, mejores conjuntos de artefactos, composiciones de equipo y cuáles son los materiales que necesitamos para subir su nivel y el de sus habilidades.

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Cómo conseguir a Prune

Prune será un personaje ‘cuatro estrellas’ destacado en los banners que llegan en la fase 1 o 2 de la actualización Luna VI (6.7) de Genshin Impact en la noche del martes 19 de mayo de 2025 (para Latinoamérica) y en la mañana del miércoles 20 para España.

Podremos gastar Destino Entrelazado en los gachapones que incluyan a este personaje para hacer deseos. El juego asegura que al menos uno de cada diez deseos será un personaje o arma de cuatro estrellas. Cuando Prune es uno de los personajes destacados en un gachapón o ‘banner’, hay una probabilidad aumentada de que sea el personaje obtenido cada 10 deseos.

Cuando desaparezcan estos banners, Prune podría ser agregada al gachapón permanente Pasión por viajar. También podría aparecer como personaje destacado de cuatro estrellas en futuros ‘banners’.

Habilidades

Ataque normal – “¡Catapum!”: Martillo rompehechizos

Normal : Realiza hasta 3 ataques que infligen Daño Anemo.

: Realiza hasta 3 ataques que infligen Daño Anemo. Cargado: Consume cierta cantidad de Aguante y realiza una acometida ascendente con el martillo que inflige Daño Anemo a los enemigos que tenga adelante.

Consume cierta cantidad de Aguante y realiza una acometida ascendente con el martillo que inflige Daño Anemo a los enemigos que tenga adelante. Descendente: se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño Anemo en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – “¡Tilín!” – Tañido cazaconjuros: Unflige Daño Anemo. Si Prune causa una reacción de Torbellino contra un enemigo con dicho ataque, durante los próximos 6 segundos la habilidad elemental se reemplazará por “¡Clang-clang!” – Retribución juzgabrujas.

“¡Clang-clang!” – Retribución juzgabrujas usa el elemento que haya formado parte de la reacción de Torbellino anterior y hace que sufra un cambio elemental, de modo que, al pulsar una vez, Prune saltará y pateará su martillo hacia delante, lo que infligirá daño del tipo elemental correspondiente a los enemigos que tenga enfrente.

Habilidad definitiva – “¡Ding-ding!” – ¡A la caza de la bruja!: Inflige Daño Anemo a los enemigos cercanos. Después, el Cascabel Cautivabrujas entrará en modo “rastreapresas”. En este modo, el Cascabel Cautivabrujas seguirá al personaje en uso y atacará a los enemigos cercanos de forma periódica, infligiendo Daño Anemo en el AdE que se considerará daño de Habilidad Definitiva.

Habilidades pasivas

¡Cling, cling! ¡Pum, pam! – Al fabricar materiales de talento, hay una probabilidad del 10% de obtener otro aleatorio de la misma región y tipo que los materiales resultantes.

Juicio y condena – Durante la Habilidad Definitiva, cuando el Cascabel Cautivabrujas inflija daño a los enemigos en el modo “rastreapresas”, si dicho daño provoca una reacción de Torbellino, Prune invocará un Martillo del Juramento Cazahecatombes frente a los enemigos que infligirá un 150% de su ATQ como Daño Elemental del tipo correspondiente a su cambio elemental. Esto se considerará daño de Habilidad Definitiva.

Sincronía tintineante – Cuando Prune golpee a un enemigo con su Martillo del Juramento Cazahecatombes después de que este haya sufrido un cambio elemental, los demás personajes cercanos del equipo obtendrán el efecto inspiración tintineante durante 5 s: al infligir daño a un enemigo con un Ataque Normal, Ataque Cargado, Ataque Descendente, Habilidad Elemental o Habilidad Definitiva, el daño infligido con dicho golpe aumentará en un 0.01% por cada punto de ATQ que tenga Prune por encima de los 1000 pts., hasta un máximo del 35%.

Mejores armas para un ‘build’ de Prune

El ‘build’ de Prune en Genshin Impact debe enfocarse en subir su ATQ —porque de esto depende el efecto de una de sus pasivas— y su Maestría Elemental para aprovechar mejor sus efectos de Torbellino. Tomando eso en cuenta, recomendamos equiparla con el arma Pergamino Celestial (5★, ATQ 7.2%) que no solo aumenta su Ataque, sino que le da un bono de daño elemental que beneficia su Habilidad Elemental y reacciones de Torbellino.

Esta es un arma de cinco estrellas que tal vez no muchos jugadores tengan, así que vamos a recomendar también el arma de cuatro estrellas Ojo del juramento (4★, ATQ 6%) para Prune, que aumenta su ataque y la recarga de energía.

Otra buena arma para si nos enfocamos solamente en aumentar su ataque para aprovechar los efectos de sus pasivas es Cuentos de Dodoco, pero preferimos las mencionadas.

Si no tienen ninguna de estas armas y no quieren conseguirlas, usen el mejor Catalizador del que puedan disponer y ajusten el resto del ‘build’ de Prune, su equipo y artefactos para sacarle ventaja.

Mejor composición de equipo con Prune en Genshin Impact

Prune es un personaje de soporte enfocado en aumentar el daño de sus compañeros y en causar reacciones de Torbellino con mucha versatilidad gracias a su capacidad de cambiar elemento de acuerdo a las reacciones creadas. También debemos tener en cuenta que Prune es un personaje taumatúrgico que activa habilidades extra en un equipo con otros personajes taumatúrgicos.

Es por esto que recomendamos un equipo con Nicole (que potencia a los personajes taumatúrgicos) y Durin (el mejor Sub-DPS taumatúrgico en el juego al momento de hacer esta guía).

En cuanto al DPS para una composición de equipo con Prune, estos son los mejores de cada elemento compatible con Torbellino al momento de hacer esta guía.

Pyro : Maavuika o Arlechino

: Maavuika o Arlechino Hydro: Mualani o Neuvillete

Mualani o Neuvillete Cryo : Skirk o Wriothesley

: Skirk o Wriothesley Electro: Varesa o Clorinde

Otro personaje que no podemos ignorar es Varka, que también se beneficia mucho de los ‘buffs’ que proporciona Prune a pesar de ser de su mismo elemento (Anemo).

Estos consejos están basado en el Meta al momento de hacer la guía. Es posible que en el futuro agreguen nuevos personajes que hagan un mejor equipo.

Mejores conjuntos de artefactos para Prune

Sin duda el conjunto más recomendado para Prune es el nuevo conjunto de artefactos Dadiva Celestial que se consigue en el Dominio de la bendición: Encanto floral de Mondstadt.

Dos piezas : Recarga de Energía +20%.

: Recarga de Energía +20%. Cuatro piezas: ·Si el portador de este conjunto de artefactos ya completó sus «Lecciones del Aquelarre», tras usar su Habilidad Elemental, obtendrá el efecto de “guía de la luz celestial”, el cual otorga durante 20 s a todos los personajes cercanos del equipo un 20% de bono de daño del elemento correspondiente en función del tipo elemental de dicho portador. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso. El bono de daño otorgado por conjuntos de artefactos del mismo nombre no se puede acumular. Cuando el equipo tenga el efecto de “taumaturgia: rito secreto”, mejora el efecto de guía de la luz celestial a “himno del mundo terrenal”, de manera que, además de en función del tipo elemental del portador, todos los personajes cercanos del equipo también obtendrán un bono de daño del elemento correspondiente en función del tipo elemental de tu personaje en uso del equipo, y ambos Bonos de Daño Elemental pasarán a ser del 40%. Los bonos de daño del mismo tipo elemental no se pueden acumular.

Este tiene un beneficio especial si un DPS Anemo como Varka está en el equipo.

Otro conjunto recomendado para Prune es Sombra Verde Esmeralda.

Dos piezas : Bono de Daño Anemo +15%.

: Bono de Daño Anemo +15%. Cuatro piezas: Aumenta el daño de Torbellino en un 60%. Dependiendo del tipo elemental que tenga, disminuye la RES Elemental correspondiente del enemigo en un 40% durante 10 s.

También podemos equipar a Prune con conjuntos de artefactos de dos piezas que aumenten su ATQ como Final del Gladiador, Reminiscencia de la Purificación o Deceso del Cinabrio.

Constelaciones

Si Prune les sale varias veces su gachapon de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

C1 – Con una promesa de rescate, el viaje comienza: Cuando el Martillo del Juramento Cazahecatombes golpee a un enemigo tras haber sufrido un cambio elemental, Prune recuperará 2 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 1.8 s.

C2 – Para poner orden en el desorden, buenos son los poderes elementales: Mientras el Cascabel Cautivabrujas esté en modo rastreapresas durante la Habilidad Definitiva, Prune obtendrá el efecto “rastreabrujas”, lo que aumentará su ATQ en un 10% y en un 5% adicional cada vez que el Cascabel Cautivabrujas y el Martillo del Juramento Cazahecatombes (tras sufrir un cambio elemental) golpeen a un enemigo. El ATQ podrá aumentar hasta un 40% de esta manera.

C3 – La caravana cruza el paso de montaña, ante los ojos se abre un nuevo paisaje: Aumenta el nivel de habilidad de }“¡Ding-ding!” – ¡A la caza de la bruja! +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C4 – Mirando atrás al seguir al viento, solo la mitad de la sombra está: Cuando el Martillo del Juramento Cazahecatombes golpee a un enemigo tras sufrir un cambio elemental, rebotará y caerá sobre un enemigo cercano, infligiéndole un 80% del ATQ como Daño Elemental del tipo correspondiente.

C5 – Cien derrotas no importan, mañana lucharemos otra vez: Aumenta el nivel de habilidad de “¡Tilín!” – Tañido cazaconjuros +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C6 – Así termina la historia, cuéntasela a tus compañeros: Aumenta la duración del modo “rastreapresas” del Cascabel Cautivabrujas de la Habilidad Definitiva en 4 s. Además, cuando un personaje del equipo con el efecto inspiración tintineante cause una Reacción Elemental contra un enemigo, Prune y los personajes en uso cercanos que tengan dicho efecto obtendrán 350 pts. de ATQ durante 5 s.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Prune en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Prune

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Turquesa Vayuda 3x Insignia de cuervo de bronce 3x Hierba invernal 20.000 40+ 3x Fragmento de Turquesa Vayuda 15x Insignia de cuervo de bronce 10x Hierba invernal 2x Asta Radiante 40.000 50+ 6x Fragmentos de Turquesa Vayuda 12x Insignia de cuervo plateada 20x Hierba invernal 4x Asta Radiante 60.000 60+ 3x Trozos de Turquesa Vayuda 18x Insignia de cuervo plateada 30x Hierba invernal 8x Asta Radiante 80.000 70+ 6x Trozos de Turquesa Vayuda 12x Insignia de cuervo dorada 45x Hierba invernal 12x Asta Radiante 100.000 80+ 6x Turquesa Vayuda 24x Insignia de cuervo dorada 60x Hierba invernal 20x Asta Radiante 120.000

La Turquesa Vayuda en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Anemo, Cepa Abismática, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Oni Espadachín, Gusano de Sutej, Suanni Ermitaña, Stormterror y el Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Anemo, Cepa Abismática, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Oni Espadachín, Gusano de Sutej, Suanni Ermitaña, Stormterror y el Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Insignia de cuervo de bronce, plateada y dorada se obtienen derrotando a los enemigos Ladrones de Tesoros de diferentes niveles en todas las regiones. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Ladrones de Tesoros de diferentes niveles en todas las regiones. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Hierba invernal se puede encontrar en la parte norte de Nod Krai.

se puede encontrar en la parte norte de Nod Krai. El objeto Asta Radiante se consigue derrotando al jefe Señor Nochescarcha de nivel 30 o superior en Nod Krai.

Guía de materiales de mejora de talentos de Prune

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Prune. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la Resistencia 6x Insignia de cuervo de bronce 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la Resistencia 3x Insignia de cuervo plateada 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la Resistencia 4x Insignia de cuervo plateada 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la Resistencia 6x Insignia de cuervo plateada 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la Resistencia 9x Insignia de cuervo plateada 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la Resistencia 4x Insignia de cuervo dorada 120.000 Mora 1x Máscara del Doctor Virtuoso Nivel 8 6x Filosofía de la Resistencia 6x Insignia de cuervo dorada 260.000 Mora 1x Máscara del Doctor Virtuoso Nivel 9 12x Filosofía de la Resistencia 9x Insignia de cuervo dorada 450.000 Mora 2x Máscara del Doctor Virtuoso Nivel 10 16x Filosofía de la Resistencia 12x Insignia de cuervo dorada 700.000 Mora 2x Máscara del Doctor Virtuoso 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la Resistencia se obtienen los martes, viernes y domingos en el Dominio Cañón del Olvido (Dominio de la maestría: Escarcha penetrante / Abismo helado) en Mondstadt, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen los martes, viernes y domingos en el Dominio Cañón del Olvido (Dominio de la maestría: Escarcha penetrante / Abismo helado) en Mondstadt, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Insignia de cuervo de bronce, plateada y dorada se obtienen derrotando a los enemigos Ladrones de Tesoros de diferentes niveles en todas las regiones. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Ladrones de Tesoros de diferentes niveles en todas las regiones. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Máscara del Doctor Virtuoso se obtiene al derrotar al jefe semanal El Doctor de nivel 70 o más en el Dominio de la Reminiscencia: Crepúsculo del Hereje en Nod Krai o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Prune.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Prune en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.