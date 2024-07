PS Plus Essential: los juegos de agosto de 2024

Prepárense a viajar una una galaxia muy, muy lejana con el listado de nuevos juegos gratis para los usuarios de PlayStation que sean suscriptores del servicio PS Plus Essential en el mes de agosto de 2024. Tenemos la divertida versión «en bloques» de una de las sagas cinematográficas de todos los tiempos, la más grande entrega de la saga fenómeno de los juegos de terror de la última década y un precioso metrodivania.

Vamos a ver de cuáles se trata.

Todos los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles entre el martes 6 de agosto y el lunes 2 de septiembre de 2024. Si los agregan a su biblioteca de juegos durante este periodo, los conservarán para siempre… bueno, mientras se mantengan suscritos a PS Plus.

El primero de los juegos que llegarán a PS Plus Essential en agosto de 2024 es , Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Este es un divertido juego de plataformas y acción en 3D que cubre las nueve películas de la saga principal de La guerra de las galaxias con mucho humor y variedad.

Luego tenemos Five Nights at Freddy’s: Security Breach, el «más grande» de los juegos de la megapopular serie de terror FNAF.

Y por último se encuentra Ender Lilies: Quietus of the Knights. Este es un metroidvania con bellísimos gráficos y una ambientación espectacular en el que no nos defendemos con armas, sino invocando los espíritus que encontramos durante la aventura.

Todavía tienen algunos días para agregar a su biblioteca los títulos de julio. Estos juegos desaparecerán de PS Plus Essential el 6 de agosto de 2024 así que asegúrense de conseguirlos antes de que llegue ese día.