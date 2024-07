PS Plus Extra y Deluxe: los juegos de julio 2024 según una filtración

Ya conocimos los juegos que podemos redimir este mes en el nivel Essential de PlayStation Plus, ahora es momento de conocer qué recibiremos en los niveles más alto. El siempre confiable informante Billbil-kun filtró mediante el sitio web Dealabs cuáles serán los juegos que llegarán a PS Plus Extra en julio de 2024 y más adelante actualizaremos esta nota cuando PlayStation confirme si esto es verdad, además de agregar los títulos para el nivel Deluxe.

Según el informante, los juegos que listaremos a continuación estarán disponibles para suscriptores de PS Plus Extra y Deluxe a partir del miércoles 17 de julio de 2024.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4, PS5) – Reseña

(PS4, PS5) – Remnant II (PS5)

(PS5) Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Mount & Blade II: Bannerlord (PS4, PS5)

(PS4, PS5) No More Heroes 3 (PS4, PS5) – Reseña

(PS4, PS5) – Reseña Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition (PS4, PS5)

Otro juego que supuestamente sería agregado a la lista sería Remnant: From The Ashes, pero el informante no pudo confirmarlo al 100%.

Como dijimos anteriormente, pronto actualizaremos esta nota confirmando o desmintiendo la filtración y sumando los juegos que se agreguen al nivel Deluxe. Sigan pendientes de GamerFocus para que no se pierdan esa información.