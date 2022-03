Estos serán los juegos de PS Plus en abril de 2022, según una filtración

Todos están hablando sobre los cambios a PS Plus que anunció PlayStation para competir contra Xbox Game Pass, pero esta no es la única noticia que tenemos hoy sobre ese servicio por suscripción. Mediante su tradicional filtración, billbil-kun reveló en el foro Dealabs cuáles serán los juegos gratis de PS Plus en abril de 2022.

Según este acertado informante, los juegos que podremos agregar a nuestra biblioteca el próximo mes serán los siguientes:

Hood: Outlaws & Legends (PS4 – PS5)

Slay the Spire (PS4)

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Hood: Outlaws & Legends es un título multijugador inspirado en la leyenda de Robin Hood en el que tenemos que trabajar en equipo para robar el tesoro de un castillo antes que lo haga un equipo rival. Estará disponible en versiones para PS4 y PS5.

Slay the Spire es un popular juego independiente que mezcla elementos de RPG, ‘roguelike’ y juegos de cartas. Finalmente, Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated es el ‘remake’ del divertido juego de plataformas que salió originalmente para PS2, Xbox y GameCube. Pueden leer nuestra reseña de esta nueva versión aquí.

Aunque no dudamos que estos sí serán los juegos gratis de PS Plus que podremos jugar a partir del martes 5 de abril de 2022, no podemos ignorar que el mes anterior hubo varias confusiones respecto a la filtración de bilbil-kun.

Fuente: Dealabs