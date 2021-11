Ya se ha vuelto tradición que, días antes que PlayStation revele oficialmente cuáles son los juegos de PS Plus, el informante francés Billbill-Kun filtra la información en el foro Dealabs y diciembre de 2021 no es la excepción. No se ha equivocado hasta ahora y no tenemos razones para dudar. Ya veremos si resulta verdad.

Según el informante, los juegos gratis de PS Plus en diciembre de 2021 serán los siguientes:

Godfall: Challenger Edition (PS4/PS5)

Mortal Shell (PS4)

Lego DC Super-Villains (PS4)

Godfall fue uno de los juegos de lanzamiento de PS5 y la existencia de una versión para PS4 se había filtrado hace meses. Mortal Shell es un ‘soulslike’ o juego inspirado en Dark Souls que llamó bastante la atención cuando fue lanzado en 2020. Por último, Lego DC Super-Villains es un juego que nos permite controlar a montones de villanos de los cómics de DC en divertidas versiones LEGO y es el sucesor de la exitosa serie Lego Batman. Pueden leer nuestra reseña de este juego aquí.

Lo más probable es que Sony confirme cuáles son los juegos de PS Plus de diciembre de 2021 en la última semana de noviembre. Ya veremos si Billbill-Kun acertó de nuevo. De todos modos, siempre hay espacio para cambios de última hora en esta clase de servicios por suscripción.

Fuente: dealabs