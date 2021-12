Estos serán los juegos gratis de PS Plus en enero de 2022, según una filtración

Como todos los meses, el informante francés Billbill-Kun ha filtrado en el foro Dealabs la información sobre los juegos que llegarán al servicio por suscripción PS Plus en enero de 2022. No se ha equivocado hasta ahora y no tenemos razones para dudar que estos datos son ciertos.

Según el informante, los juegos gratis de PS Plus en enero de 2022 serán los siguientes:

Deep Rock Galactic (PS4/PS5)

DiRT 5 (PS4/PS5)

Persona 5 Strikers (PS4)

Deep Rock Galactic es un título multijugador que gana cada vez más popularidad. En este, controlamos a un equipo de enanos espaciales que deben explorar minas generadas aleatoriamente eliminando enemigos y recuperando minerales valiosos. DiRT 5 es un juego de carreras en pistas ‘todoterreno’ y Persona 5 Strikers es un ‘spin-off’ del popular JRPG con batallas estilo ‘musou’ contra cientos de enemigos al mismo tiempo. Pueden leer nuestras impresiones de este último siguiendo este enlace.

La confirmación de los juegos de PS Plus de enero de 2022 por parte de Sony debería ocurrir durante la última semana de diciembre. Estaremos muy pendientes para informar aquí de posibles cambios en esta alineación de juegos o para confirmar que la filtración es cierta. Sigan muy pendientes de GamerFocus.

Fuente: Dealabs