Estos serán los juegos de PS Plus en junio de 2022

Como es tradición, el informante Billbil-kun se ha adelantado a Sony para revelar cuáles son los juegos «gratis» que ofrecerán para PS4 y PS5 durante junio de 2022 para el servicio por suscripción PS Plus. Esta información fue publicada el día anterior por el sitio web español AreaJugones y ahora está confirmada por el filtrador original.

De acuerdo al informante en el foro francés Dealabs, los juegos de PlayStation Plus en junio de 2022 son los siguientes:

God of War ( Reseña )

) Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl (Reseña)

Si somos suscriptores del servicio PS Plus, podremos agregar God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl a nuestra biblioteca de juegos de PlayStation entre el martes 7 de junio y el martes 5 de julio de 2022.

Los tres títulos estarán disponibles en su versión para PS4 y solo el juego protagonizado por Bob Esponja y sus amigos de canal estará disponible en versión nativa para PS5.

Actualizaremos esta nota tan pronto PlayStation confirme oficialmente que estos serán los juegos del servicio el próximo mes, pero no tenemos dudas al respecto. Billbil-kun no se ha equivocado ni una sola vez desde que comenzó sus filtraciones.

Fuente: Dealabs