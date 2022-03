Llevamos mucho tiempo hablando de ‘Spartacus‘, la respuesta de Sony al servicio por suscripción Game Pass de Xbox. Finalmente es oficial. Ya conocemos los cambios y detalles de la fusión de PS Plus y PS Now en el nuevo servicio por suscripción para usuarios de PlayStation en tres niveles que ofrecerán diferentes ventajas.

¿Cuándo llegarán estos cambios al servicio por suscripción PS Plus para usuarios de PlayStation?

El nuevo PS Plus y su sistema de niveles estarán disponibles a partir de junio de 2022.

¿Cuáles serán los tres niveles de PS Plus, qué ofrecen y cuánto costarán?

Los precios aproximados para Colombia que indicamos aquí pueden variar de acuerdo a los aranceles, impuestos y variaciones en el precio del dólar.

PS Plus Esencial (nivel 1)

El nivel 1 del servicio será básicamente PS Plus tal como ha estado funcionando hasta ahora.

Dos nuevos juegos descargables cada mes

Descuentos exclusivos

Almacenamiento de partidas salvadas en la nube

Acceso al juego en línea

Precios para Estados Unidos : Mes: $9.99 dólares (aproximadamente 38.000 pesos colombianos) Trimestre: $24.99 dólares (aproximadamente 94.500 pesos colombianos) Mes: $59.99 dólares (aproximadamente 227.000 pesos colombianos)

:

PlayStation Plus Extra (nivel 2)

Todos los beneficios del nivel 1 (Esencial)

Acceso a un catálogo de aproximadamente 400 juegos descargables para PS4 y PS5

Precios para Estados Unidos : Mes: $14.99 dólares (aproximadamente 57.000 pesos colombianos) Trimestre: $39.99 dólares (aproximadamente 151.000 pesos colombianos) Mes: $99.99 dólares (aproximadamente 378.000 pesos colombianos)

:

PS Plus Premium (nivel 3)

Todos los beneficios del nivel 1 (Esencial) y nivel 2 (Extra)

Acceso a un catálogo de aproximadamente 340 juegos clásicos de PSX, PS2, PS3 y PSP Los juegos de PSX, PS2, PSP se pueden descargar o jugar en ‘streaming’ Los juegos de PS3 se pueden jugar solo mediante ‘streaming’ El ‘streaming’ de juegos se puede usar en consolas PS4, PS5 y PC

Los usuarios tendrán acceso exclusivo a versiones de prueba de juegos

Precios para Estados Unidos : Mes: $17.99 dólares (aproximadamente 68.000 pesos colombianos) Trimestre: $49.99 dólares (aproximadamente 189.000 pesos colombianos) Mes: $119.99 dólares (aproximadamente 454.000 pesos colombianos)

:

Los países que que no tengan acceso a ‘streaming’ no podrán acceder a PS Plus Premium. En su lugar podrán suscribirse al nivel PS Plus Deluxe que será más barato y ofrecerá los beneficios de los niveles 1, 2, acceso a descargar una selección de juegos clásicos de PSX, PS2, PSP y versiones de prueba de juegos.

¿Cuáles juegos estarán disponibles en los niveles Extra y Premium de PS Plus?

PlayStation confirmó que algunos de los juegos disponibles para los suscriptores a los nuevos niveles de PS Plus serán Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal.

¿Qué pasará con PS Now?

Este servicio dejará de estar disponible a partir de junio de 2022. Los suscriptores actuales podrán migrar al nivel Premium de PS Plus sin costo extra.

¿Qué opinan? ¿Les gustan los cambios que hará PlayStation a PS Plus para competir contra Game Pass?

Fuente: Blog oficial de PlayStation