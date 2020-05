The Last of Us Part II va a ser uno de los últimos grandes títulos de la actual generación de consolas. Además, es la secuela de uno de los videojuegos más celebrados de todos los tiempos. Obviamente, Sony quiere que su lanzamiento sea por lo alto y está anunciando una buena cantidad de elementos conmemorativos. El más llamativo de ellos es, sin duda alguna, el nuevo diseño de PlayStation 4 Pro inspirado en el juego.

Tal como podemos ver en el video y la imagen que acompaña a esta nota, el nuevo PS4 Pro tendrá un grabado con la imagen de uno de los tatuajes que Ellie, la protagonista de The Last of Us Part II, tiene en su brazo derecho. Este muestra las hojas de un helecho acompañado de una enorme polilla.

Este PS4 Pro será parte de un paquete exclusivo que incluye un control DualShock 4 que también está decorado con diseños del juego, disco duro de 1 TB y una copia física de The Last of Us Part II.

Este paquete tendrá un costo de 399.99 dólares (aproximadamente 1.542.000 pesos colombianos, sin incluir impuestos).

Este no es el único producto que acompañará el lanzamiento del juego. También podemos ver unos auriculares y un disco duro externo marca Seagate de 2 TB. Todos ellos decorados con el mismo diseño del tatuaje de Ellie.

The Last of Us Part II y todos estos productos llegarán a las tiendas el 19 de junio de 2020. Tengan cuidado, pues internet sigue lleno de ‘spoilers’ del juego.

Fuente: blog oficial de PlayStation