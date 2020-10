[Actualización] PS4: esto es lo que contiene la actualización 8.00

Actualización (14/10/2020 a las 3:56 PM)

Varios usuarios en reddit se han quejado de que la actualización 8.00 para PS4 ha causado que las listas de amigos no funcionen correctamente. Adicionalmente, los jugadores han reportado que ya no pueden crear grupos desde cero. Esto significa que los usuarios de PlayStation 4 ahora son 100% dependientes del sistema de invitaciones de cada juego para crear grupos.

Nota original (14/10/2020 a las 1:51 PM)

Aunque la próxima generación de consolas está a la vuelta de la esquina, esto no quiere decir que PlayStation 4 vaya a dejar de recibir juegos y actualizaciones. De hecho, los usuarios de la consola de Sony ya pueden descargar la actualización 8.00 del sistema. A continuación podrán encontrar todo lo que añade la actualización 8.00 para consolas PlayStation 4.

¿Qué trae la actualización 8.00 para PS4?

La actualización 8.00 para PlayStation 4 añade varias mejoras a la calidad de vida de los jugadores.

Novedades para las aplicaciones de mensajes y grupos

Tras instalar el parche, las aplicaciones de mensajes y grupos estarán más correlacionadas. Esto no solo se verá reflejado en varios cambios en la interfaz, sino en que ambas aplicaciones utilizarán los mismos grupos de jugadores para los chats de texto y voz. De esta forma, los jugadores podrán enviar mensajes directamente a los grupos en los que hayan estado previamente. Cabe señalar que esta característica también estará presente en PS5.

Nuevos avatares

Otra cosa que podrán disfrutar los jugadores de PS4 es la adición de nuevos avatares gratuitos. Estos estarán basados en juegos como Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte II, The Last of Us Remastered y Uncharted 4: A Thief’s End.

Opción de silenciar todos los micrófonos

Una vez descargada la actualización 8.00, los usuarios de PS4 tendrán la opción de silenciar todos los micrófonos en un grupo. Esto podrá hacerse desde el menú rápido.

Mejoras a los controles parentales

El parche 8.00 combina ‘Comunicación con otros jugadores’ y ‘Ver contenido creado por otros jugadores’ en una sola opción: ‘Comunicación y contenido generado por usuarios’. Adicionalmente, los niños ahora pueden mandar a sus padres una solicitud para habilitar opciones de comunicación en ciertos juegos. Los padres podrán decidir si hacer excepciones.

Verificación de dos pasos mejorada

La característica de verificación de dos pasos ahora tiene soporte para aplicaciones de autentificación ‘third party’ en PC y dispositivos móviles.

Eliminación de creación de eventos y comunidades privadas

Después de la actualización 8.00, los usuarios de PS4 los jugadores ya no podrán crear eventos y comunidades privadas. Sin embargo, las ya creadas seguirán funcionando normalmente.

Mejoras a la aplicación Remote Play

Po medio de la actualización 8.00, la aplicación Remote Play en dispositivos móviles (iOS/Android), Windows PC y Mac tendrá un nuevo nombre: PS Remote Play. También estará disponible la opción de conectar con PlayStation 5.

