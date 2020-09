PS5: el precio de la próxima consola de Sony ha sido revelado

Después de meses de incertidumbre, Sony finalmente ha revelado cuánto es el precio de PS5 y la edición sin unidad de disco. El anuncio se da pocos días después de que Microsoft revelara que Xbox Series X y S tendrán un costo de $499 y $299 dólares, respectivamente. La filial de Xbox en Colombia también especificó sus precios en el país latinoamericano. Mientras que la primera costará $2.499.900, la segunda tendrá un precio de $1.499.900 pesos.

¿Cuál será el precio de PS5?

Precio de PS5 y PS5 Digital Edition

La compañía ha especificado los precios de sus consolas. Mientras que PlayStation 5 tendrá un precio de $500 dólares, más o menos $1.844.000 pesos colombianos, la versión sin unidad de lectura de discos costará $400 dólares, aproximadamente $1.475.000 pesos. Cabe señalar que las anteriores conversiones no incluyen impuestos ni precios de importación.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de PS5?

Fecha de lanzamiento de PS5

Como si lo anterior no fuera suficiente, Sony también ha revelado la fecha de lanzamiento de ambas consolas. Las dos versiones de PS5 podrán comprarse desde el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Los demás países del mundo, incluyendo Colombia, deberán esperar hasta el 19 de noviembre.

¿Ya puede reservarse?

Los interesados en hacerse con PS5, ya sea la versión estándar y la edición digital, podrán reservarla a partir del 17 de septiembre de 2020. Como si eso no fuera suficiente, los siguientes juegos podrán reservarse a partir de la misma fecha: Spider-Man: Miles Morales, Destruction All-Stars, Demon’s Souls Remake y Sackboy Adventures.

¿Cómo cambiará PlayStation Plus?

Con el lanzamiento de PS5, PlayStation Plus se fusionará con PlayStation Now y pasará a llamarse PlayStation Plus Collection. Similar a Xbox Game Pass, este servicio ofrecerá acceso a una selección de juegos. Estos incluirán Until Dawn, Detroit: Become Human, Battlefield 1, Infamous: Second Son, Batman: Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5, Resident Evil VII, Uncharted 4: A Thief’s End, Bloodborne, Fallout 4, Mortal Kombat X, Ratchet & Clank, Days Gone y Monster Hunter World.

Fuente: PlayStation