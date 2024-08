PS5 Pro: los nuevos rumores apuntan a un lanzamiento en 2024 con un precio elevado

Esperada por muchos gamers, la nueva iteración de la PlayStation 5 todavía no es real de forma oficial, pero los cada día más habidos rumores entregados por periodistas y analistas cercanos a la empresa japonesa hacen creíble una llegada en 2024.

Si bien Sony no ha confirmado oficialmente su existencia, la nueva información supuestamente filtrada sugiere que podríamos estar ante un anuncio inminente de la PlayStation 5 Pro. Aquí un resumen:

Lo que sabemos hasta ahora

El periodista Jeff Grubb, conocido por acertar en gran cantidad de sus «filtraciones» comentó en su programa «Game Mess Mornings» que el lanzamiento de la PS5 Pro este año es un «secreto a voces» entre los desarrolladores, especialmente después del Gamescom que acaba de terminar. Según Grubb, Sony podría estar preparando un State of Play para finales de septiembre, donde se haría el anuncio oficial de esta nueva consola. Aunque Grubb no pudo confirmar si la PS5 Pro será presentada en este evento, la posibilidad es real.

Especificaciones y mejoras técnicas

De momento todas las posibles especificaciones que se han difundido hay tomarlas con pinzas pues no hay información oficial, los rumores indican que la PS5 Pro podría ofrecer un rendimiento gráfico de hasta 33,5 teraflops, casi tres veces más potente que la PS5 estándar. Además, se especula que incluirá una tecnología de escalado similar a DLSS de Nvidia, llamada PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), para optimizar los juegos más exigentes.

Otras posibles mejoras incluyen un aumento del 45% en el rendimiento de rasterización y velocidades de memoria un 28% más rápidas que las del modelo original de PlayStation 5. También se habla de un «modo de alta frecuencia de CPU», que permitiría un incremento del 10% en el rendimiento general del sistema.

Con esta tecnología, se podría decir que ahora si, de verdad, verdad, la PS5 Pro si estaría preparada para soportar juegos en 8K, promesa que tiene estampada en su caja la PS5 original pero que realmente, muy pocos juegos pueden decir que cumplen esta promesa.

Potente, pero costosa

Desde el inicio de los rumores, uno de los puntos más discutidos sobre la PS5 Pro es su precio, que podría rondar entre los 600 y 700 dólares norteamericanos. Este rango de precios situaría a la consola como una de las más costosas en la historia reciente de Sony, superando incluso el precio de lanzamiento de la PS3 en su momento que llegó en un precio de $600 usd en el modelo de 60GB.

El costo elevado podría estar justificado no solo por las significativas mejoras técnicas que se esperan en este modelo, si no por que a pesar de su alto precio, la consola PS5 no ha tenido una rebaja significativa e igual se sigue vendiendo sin una gran rebaja. Hay mercado para una consola extrapremium, se podría pensar.

La llegada de la PS5 Pro en 2024 tendría sentido

Aunque parece estar muy encima, el lanzamiento de la PS5 Pro podría coincidir con la temporada navideña, replicando de alguna manera la estrategia de la PS4 Pro, que debutó en noviembre de 2016. Esta estrategia permitiría a Sony traer un nuevo «regalo prometido» para los consumidores que quieren dar el salto y usar la temporada como excusa para comprarla o para captar nuevos consumidores que aún no tienen la PlayStation 5.

Precio y lanzamiento de la PS5 Pro en Colombia y Latinoamérica.

Si esta información es real, lo más probable es que la consola no solo, no debute este año de forma oficial en la región, si no que cuando lo haga llegue por un precio exorbitante. Esto si siguiese el mismo esquema de lanzamiento de productos de la marca anteriores, donde la PS4 pro se lanzó prácticamente un año después en Colombia, México, Chile y Argentina.

Sobre el precio, en el caso de Colombia, la PS5 Pro podría llegar por un precio cercano a los 4millones de pesos si se mantiene una tasa de cambio similar. Un valor exorbitante pero que en perspectiva, es similar al que llegó a tener la PS5 original en entre 2021 y 2022 en el país.

Aunque por ahora todo son rumores y especulaciones, la expectativa es alta. Si la PS5 Pro llega este año, podría convertirse en el regalo más esperado por los gamers en la temporada navideña de 2024. Mientras tenemos confirmación, los invitamos a guardar este artículo en sus favoritos pues se actualizará con las más recientes actualizaciones y rumores.