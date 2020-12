A pesar de la escasez, PS5 rompió récord de ventas en su primer mes

Conseguir una PlayStation 5 no es tarea fácil. Desde su lanzamiento el pasado 12 de noviembre —17, dependiendo el país en que vivan— las tiendas han visto llegar cantidades muy limitadas de esta consola que no son suficientes para satisfacer la demanda. Pero esos problemas, que han sido fuente de fuertes críticas hacia Sony, no han sido un impedimento para convertir a PS5 en un éxito de ventas.

Segun Digitimes, un informativo de tecnología enfocado en Asia, Sony puso a la venta 3.4 millones de PS5 en todo el mundo durante las primeras cuatro semanas de vida de la consola. Este número convierte a esta en la consola de la familia PlayStation que más rápido se ha vendido en la historia de la marca.

El reporte de Digitimes también revela que Sony se está poniendo las pilas para estar a la altura de la demanda durante 2021. Esperan poner en circulación entre 16.8 y 18 millones de PS5 en todo el mundo a lo largo de ese año y seguir siendo un éxito de ventas. Para lograrlo, AMD —creadora de la CPU personalizada de la consola—se ha asegurado una mayor capacidad de producción mediante una alianza de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Esto permitirá tener unidades de PS5 listas más rápidamente.

Estas son buenas noticias para todos aquellos que siguen sin poder conseguir una PS5 y quieren tener una en 2020. Mientras tanto, la escasez continúa. Algunos sitios han tenido que recurrir a rifas para ofrecer acceso a este producto en las raras ocasiones en que está disponible.

Via: Gematsu

Fuente: Digitimes