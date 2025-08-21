Videojuegos

PS5 sube de precio en Estados Unidos a cinco años en el mercado, afectaría a Latinoamérica de forma inherente

¿Descuentos? A donde vamos no necesitamos, descuentos.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Sony anunció vía PlayStation Blog que subirá los precios en Estados Unidos de las consolas PS5 básica, PS5 Edición Digital básica y PS5 Pro a partir del 21 de agosto. La consola original está próxima a cumplir cinco años en el mercado desde su lanzamiento en noviembre del 2020, por lo que se esperaría que bajara, no que subiera de precio. Sin embargo, está la situación política actual. Los precios incrementados son los siguientes en dólares estadounidenses.

PS5: $550 USD (aumento de $50)

PS5 Edición Digital: $500 USD (aumento de $50)

PS5 Pro: $750 USD (aumento de $50)

«Al igual que muchas empresas globales, seguimos atravesando un entorno económico difícil. Por ello, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado de las consolas PlayStation 5 en EE. UU. a partir del 21 de agosto», declaró Isabelle Tomatis, vicepresidenta de Sony.

Este es solo el último aumento de precio de PS5, ya que otros territorios como el Reino Unido y Europa experimentaron el pasado abril un aumento de precio para sistemas PS5, quedando más costoso que Switch 2. Entre las posibilidades estaba que el continente americano recibiera el mismo tratamiento. Por lo que el aumento de precio de consolas PS5 en Estados Unidos, solo significa que se extenderá en otros países latinoamericanos que reciben los productos directamente de la nación del norte con estrictos aranceles en marcha.

El director financiero de Sony, Lin Tao, afirmó que investigaría un método para trasladar los aranceles implementados por el presidente Trump. También se consideró la posibilidad de fabricar consolas en Estados Unidos. Los precios de los accesorios de PS5 no se ven afectados por esta actualización comercial.

